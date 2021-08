Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh

Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại tăng trong tháng 7.2021. Ảnh minh họa: Autocar

Ngày 3.8, Tổng cục Hải quan cho biết, tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 186,83 tỉ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2020.

Trong tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 27,5 tỉ USD, giảm 0,6% so với tháng 6.2021.

Đáng chú ý, ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7 ước đạt 17.000 chiếc, kim ngạch 332 triệu USD, tăng 11% về lượng và giảm 0,9% về trị giá so với tháng trước.

Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7, ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu ước đạt 98.000 chiếc, kim ngạch 2,1 tỉ USD, tăng 116,9% về lượng và tăng 111,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng nhập khẩu chủ lực có biến động đáng chú ý khác như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 5,5 tỉ USD trong tháng 7, giảm 4,1% so với tháng trước; tính chung hết tháng 7, ước đạt 39,06 tỉ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 3,9 tỉ USD, giảm 3,4% so với tháng trước và lũy kế hết tháng 7 ước đạt 26,81 tỉ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 1,4 tỉ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Ước tính trong 7 tháng, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 10,41 tỉ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 7 ước đạt 600.000 tấn, tăng 11,1% so với tháng trước và kim ngạch đạt 373 triệu USD, tăng 16,7%. Tính chung 7 tháng ước đạt 4,59 triệu tấn, kim ngạch 2,52 tỉ USD, giảm 14,7% về lượng và tăng 17,1% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Trước đó, ước tính nhập khẩu nhóm hàng ôtô nguyên chiếc các loại trong tháng 6.2021 đạt 12.000 chiếc, trị giá đạt 285 triệu USD, giảm 23,1% về lượng và 23,6% về trị giá so với tháng trước.

Tuy nhiên, ước tính từ đầu năm đến hết tháng 6.2021, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại đạt 78.000 chiếc, trị giá đạt 1,79 tỉ USD, tăng 92,1% về lượng và tăng 94,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả: CAO NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Lao Động