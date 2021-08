Lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng, 9x lĩnh 10 năm tù

Bị cáo Bành Quốc Khánh tại phiên tòa.

Ngày 2/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bành Quốc Khánh (SN 1993, quê tỉnh Nghệ An; trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khánh quê ở Nghệ An nhưng từng có thời gian vào Đắk Lắk sinh sống. Khoảng đầu năm 2020, Khánh về quê và bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo của nhiều người ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, Khánh đã 14 lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với một người đàn ông ở huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) bằng hình thức lừa bán gỗ mít. Chiêu thức Khánh dùng là sử dụng mạng xã hội nói mình có nguồn gỗ mít tốt, giá rẻ. Tin vào những hình ảnh mà Khánh gửi qua mạng xã hội, người đàn ông này đã 14 lần chuyển cho Khánh 310 triệu đồng.

Bành Quốc Khánh còn đặt mua trên mạng bộ quần áo công an với cấp bậc Trung úy, sau đó tự xưng là cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An lừa đảo bà Trương Thị T (trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) chiếm đoạt 200 triệu đồng. Hình thức mà Khánh lừa đảo là “nổ” có khả năng đấu giá cho bà T 1 lô đất ở xã Quỳnh Lập. Tin lời của siêu lừa, bà T đã vay mượn, chuyển cho Khánh số tiền mà đối tượng yêu cầu.



Ngoài ra, Khánh còn lừa đảo 2 người khác ở Hà Tĩnh bằng hình thức thuê sim số đẹp “tứ quý” rồi lừa chạy các dự án xây dựng.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại như cáo trạng truy tố. Số tiền có được từ lừa đảo Khánh thuê chung cư ở, thuê xe ô tô để tạo vỏ bọc cho mình và tiêu xài cá nhân hết.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Bành Quốc Khánh 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại (được trừ đi khoản tiền đã bồi thường).

