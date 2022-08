Lựa chọn kiểu đèn bàn vừa đẹp vừa tốt cho mắt

1. Đèn bàn đơn giản đáp ứng nhu cầu sử dụng

Với những không gian không quá phá cách, thì lựa chọn thiết kế đèn bàn cũng đơn giản hơn, khi công năng được đặt lên hàng đầu.

2. Đèn bàn chụp cổ điển

Với những thiết kế góc làm việc nhỏ, 1 chiếc đèn bàn nhỏ gọn đặt ở góc bàn sẽ giúp đảm bảo ánh sáng làm việc. Bạn nên chọn những thiết kế đèn có màu sắc trung tính để phù hợp với mọi phong cách thiết kế.

3. Đèn đôi nhân đôi ánh sáng

Sử dụng 2 đèn bàn cùng 1 lúc sẽ giúp mọi vị trí làm việc được chiếu sáng tốt hơn, cũng là 1 cách trang trí nội thất nổi bật.

4. Đèn bàn nhỏ gọn

Với nhu cầu sử dụng đơn giản, những chiếc đèn bàn làm việc nhỏ gọn là lựa chọn phù hợp nhất. Thiết kế đèn thông dụng có thể được làm mới bằng những lựa chọn màu sắc hợp xu hướng như kim loại vàng.

5. Đèn kim loại bạc

Cũng là dáng đèn cổ điển phù hợp với những không gian sang trọng, màu kim loại bạc cũng là 1 gợi ý không thể bỏ qua nếu bạn đang đi tìm những thiết kế đèn làm việc nổi bật.

6. Đèn tối giản cho không gian làm việc trẻ trung

Nếu như đèn bàn làm việc thường sở hữu chụp đèn giúp phân tán ánh sáng tốt hơn, thì cũng không hiếm những thiết kế táo bạo hơn mà vẫn đảm bảo ánh sáng làm việc.

7. Đèn đứng để sàn

Gợi ý đầu tiên là 1 mẫu đèn đặc biệt bởi nó không phải là những mẫu đèn bàn thông thường. Đây là kiểu đèn sàn nhưng có khả năng điều chỉnh độ cao phù hợp với bàn làm việc của bạn. Đây sẽ là 1 lựa chọn thú vị cho những không gian hiện đại, cá tính.

8. Đèn bàn cho phòng học hiện đại

Những thiết kế đèn kim loại vẫn rất được yêu thích trong năm nay và những năm sau. Chất liệu kim loại giúp chịu nhiệt từ bóng đèn tốt hơn, nên đèn sẽ có tuổi thọ cao hơn. Ngoài ra, khi lựa chọn đèn học, bạn cũng nên lựa chọn các loại đèn có chân đèn điều chỉnh được giúp phân bố ánh sáng tốt nhất.

9. Đèn kẹp

Đèn kẹp bàn thường sử dụng kèm với các bàn học nhỏ hoặc mặt bàn nghiêng. Với những bàn học sinh tiểu học, thường các bàn được thiết kế nghiêng để các bé dễ luyện chữ. Điều này khiến việc để đèn trên bàn khó khăn. Do vậy, một chiếc đèn kẹp vào bàn học sinh là giải pháp trong trường hợp này.

10. Đèn bàn màu trắng cho phòng học Bắc Âu

Những không gian thiết kế Bắc Âu nổi tiếng với màu trắng đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch. Vì vậy, 1 chiếc đèn màu trắng là mảnh ghép hoàn hảo nhất với phong cách thiết kế này.

11. Phòng học màu sắc cho trẻ nhỏ

Với các không gian học tập của trẻ nhỏ, bạn nên lựa chọn đèn bàn học có thiết kế đơn giản, không cần quá cầu kì, đắt tiền. Tuy vậy, bóng đèn là điều cần được đầu tư để không ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.

12. Đèn gắn dưới giá sách

Ngoài các loại đèn bàn thông thường, bạn cũng có thể thử nghiệm giải pháp chiếu sáng thông minh giúp tối đa độ sáng cho không gian làm việc này.

13. Đèn bàn hiện đại cho góc làm việc nhỏ xinh

Các thiết kế đèn bàn vốn không quá cồng kềnh, tốn diện tích. Nhất là với những góc làm việc nhỏ gọn, bạn cũng nên lựa chọn những thiết kế tối giản, sở hữu thân đèn thanh mảnh để cân bằng với không gian.

14. Đèn led

Hiện nay, tình trạng cận thị ở trẻ đang ngày càng gia tăng và trở thành mối lo của rất nhiều các bậc phụ huynh. Chính vì vậy các bậc cha mẹ luôn đặc biệt quan tâm khi lựa chọn các sản phẩm đèn bàn giúp bảo vệ mắt cho con yêu của mình. Đèn để bàn led chính là sản phẩm đèn bàn chống cận thị tốt nhất.

Loại đèn này được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang tới những ưu điểm như ánh sáng tự nhiên, không chói, không chứa tia tử ngoại. Đặc biệt với khả năng chiếu sáng tốt, ổn định trong thời gian dài sử dụng, sản phẩm giúp bảo vệ đôi mắt cho người dùng.

Ngoài ra, đèn bàn led được ứng dụng công nghệ đèn led nên khả tiết kiệm điện năng đáng kể so với các loại đèn sợi đốt. Theo thống kê cho thấy, đèn led để bàn tiêu thụ năng lượng ít hơn 90% so với đèn sợi đốt. Do vậy, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đèn led này sẽ giúp tiết kiệm tiền điện kha khá hàng tháng./.

Tác giả: CTV Vũ Tuyến

Nguồn tin: Báo VOV