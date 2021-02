Lừa cầm cố xe ô tô con trai nuôi lấy 300 triệu đồng, “nữ quái” hầu tòa

Your browser does not support the video tag.

Ngày 3/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Thị Hoa (62 tuổi), trú phường Quang Phong, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, bị cáo Hoa quanh co chối tội.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2007, Hoa nhận anh Bùi Văn K. làm con nuôi. Đến cuối tháng 6/2019, vì không có xe đi chở quặng, Hoa gọi điện cho K. mượn xe bán tải (trị giá hơn 630 triệu đồng) trong vòng 1 tuần.

Lấy xe về, ngày 25/6/2019, Hoa nảy sinh ý định cầm cố xe để lấy tiền mua quặng. Nghĩ là làm, người phụ nữ này điện thoại cho anh Nguyễn Đức Năm cầm cố xe với giá 300 triệu đồng.

Phùng Thị Hoa tại phiên tòa.

Vài ngày sau, Hoa đến cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong để liên hệ mua quặng thì gặp một người đàn ông không quen biết. Người này rủ Hoa chung tiền đi mua ma túy. Sau khi chung tiền, Hoa nhiều lần lên cửa khẩu Thông Thụ tìm người đàn ông đó nhưng không gặp.

Đến hẹn, anh K. đến đòi xe thì Hoa lừa xe đi chở quặng bị mắc kẹt ở Lào. Lúc này, Hoa xin mượn thêm 1 tháng nữa sẽ trả phí thuê 25 triệu đồng. Để con trai nuôi tin tưởng, Hoa chuyển trước 10 triệu đồng.

Được biết, ngày 5/8/2019, Hoa bị công an tỉnh Lào Cai bắt giữ, khởi tố cùng đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phùng Thị Hoa bị tuyên phạt 20 năm tù về tội danh trên.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phùng Thị Hoa 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án trước, buộc bị cáo phải thi hành mức án 30 năm tù.

