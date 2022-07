Lừa bán phụ nữ sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng

Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố đối tượng Moong Văn Thạch (SN 1977), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Ốc Thị H. (SN 1992) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn tố cáo bị đối tượng Moong Văn Thạch lừa bán.

Đối tượng Moong Văn Thạch.

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình điều tra, ngày 14/7, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Moong Văn Thạch về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thạch khai nhận, năm 2010 đã dụ dỗ chị H. để bán sang nước ngoài với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng).

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Moong Văn Thạch theo quy định pháp luật.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân