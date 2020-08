Your browser does not support the video tag.

Lũ quét kinh hoàng tại Điện Biên, 3 xã bị cô lập

Trường tiểu học Nậm Nhừ bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Giáo viên nhà trường cung cấp).

Sáng ngày 17/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, đêm 16 rạng sáng ngày 17/8, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra hiện tượng lũ quét, tàn phá tài sản của nhà nước và nhân dân.

"Qua báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, trận lũ quét gây thiệt hại chủ yếu tại xã Nậm Nhừ. Cụ thể tại xã đã có 4 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, trường Tiểu học Nậm Nhừ bị nước ngập sâu. Nước lũ còn cuốn trôi một căn nhà nội trú 4 gian của trường, 3 xe máy. 128 hộ dân tại thôn Nậm Nhừ 1 bị cô lập. Tổng thiệt hại ban đầu là hơn 1 tỷ đồng", ông Luyện thống kê sơ bộ.

Trận lũ quét cuốn trôi 4 nhà dân, làm cô lập 3 xã của huyện Nậm Pồ (Ảnh: Giáo viên nhà trường cung cấp).

Cũng theo lãnh đạo huyện Nậm Pồ, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử Chủ tịch HĐND huyện là trưởng đoàn xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng chỉ đạo, hướng dẫn cứu nạn, cứu hộ.

Đến 8h sáng 17/8, ngầm Nà Khoa (xã Nà Khoa) vẫn ngập sâu trong nước, khiến các xã: Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa bị cô lập tạm thời với trung tâm huyện.

"Chúng tôi đã tiến hành phương án 4 tại chỗ đó là di chuyển, ứng cứu những người tại khu vực bị lũ quét ra khỏi hiện trường, bố trí chỗ ăn ở cho 4 gia đình bị lũ cuốn trôi, lên phương án bảo vệ các công trình gần khu vực xảy ra lũ quét, lập danh sách, báo cáo số liệu lên các cơ quan chức năng", ông Luyện thông tin thêm.

Mưa lớn làm nước lũ tại các sông suối trên địa bàn huyện Nậm Pồ dâng cao. Lượng củi rác khổng lồ bị cuốn theo dòng lũ. (Ảnh: Giáo viên nhà trường cung cấp).

Đến 9h sáng nay, lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp đỡ người dân. Tuy nhiên, nước suối dâng cao khoảng trên 1,5m nên chưa thể qua được.

Các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang chờ nước rút để tiếp cận và giúp dân khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh dòng lũ cuồn cuộn đục ngầu tại xã Nậm Nhừ, huyện Nầm Pồ, tỉnh Điện Biên:

(Ảnh: Văn Mùi).

