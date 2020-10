Lời nhắn nhủ của người đàn ông gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Thiếu quan sát gây tai nạn khiến cặp mẹ con tử vong

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Văn Thế (31 tuổi), trú tại TX.Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Được biết, trước đó, phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Thế 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Để có cơ hội làm lại cuộc đời sớm, Phan Văn Thế đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, Phan Văn Thế khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, hoàn cảnh gia đình bị cáo Thế cũng hết sức khó khăn. Vì vậy, Thế luôn là người tự lập. Khi học xong, Thế xin học nghề lái xe để mưu sinh, mặc dù biết nghề này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công việc thu nhập không được cao nhưng cũng đủ cho Thế trang trải cuộc sống.

Và trong một lần thiếu quan sát, Thế đã gây ra tai nạn và gây hậu quả nghiêm trọng là khiến cặp mẹ con tử vong. Theo đó, vào khoảng 10h15 ngày 8/3/2020, Phạm Văn Thế điều khiển xe ô tô tải theo đường Quốc lộ 46B theo hướng từ TP.Vinh đi huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Khi Thế đi đến gần khu vực ngã tư xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì gặp xe ô tô chạy ngược chiều. Do điều khiển xe sai quy định vượt sang bên phải, lại không chú ý quan sát nên xe của Thế đã va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều khiến mẹ con người đi xe máy (trú tại tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Phan Văn Thế sau đó bị cơ quan chức năng truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phan Văn Thế kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Ám ảnh suốt cuộc đời

Tại phiên tòa, bị cáo Thế thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về làm lại cuộc đời. Bị cáo là lao động chính trong nhà, hoàn cảnh gia đình cũng hết sức khó khăn, bố mẹ đều đã già.

Phạm Văn Thế cho biết bản thân lái xe tải được gần 5 năm. Trước khi gây ra vụ tai nạn, bị cáo mới chuyển sang lái xe cho công ty mới được 5 ngày. Bị cáo luôn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh quan sát để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng, chỉ vì một giây phút thiếu quan sát, Thế đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi gây ra tai nạn, gia đình Thế cũng đi vay mượn để bồi thường cho gia đình bị hại. Toàn bộ số tiền Thế bồi thường được cho gia đình nạn nhân là 450 triệu đồng. Trong đó, gần một nửa số tiền là do công ty hỗ trợ. Để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, người thân của Thế đã bán cặp bò và và đi vay mượn tiền của họ hàng, bạn bè.

Bên cạnh đó, gia đình bị cáo cũng thường xuyên qua lại động viên gia đình nạn nhân, giúp họ vơi đi nỗi đau lớn. Trước sự chân thành của gia đình bị cáo, đại diện phía bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo Thế. Ngày hôm nay họ cũng có mặt tại phiên tòa và xin giảm án cho Thế.

Vụ tại nạn xảy ra không những khiến cho người thân của nạn nhân đau đớn mà bố mẹ Thế cũng buồn lòng. Và hơn hết, trong lòng Thế không thoát được sự ám ảnh và day dứt. Tại phiên tòa, bị cáo Thế cho biết, mình rất hối hận. Bị cáo cho biết, đó là bài học đắt giá mà suốt cuộc đời, bị cáo không thể quên được. Bị cáo cũng nhắn nhủ những ai đang làm nghề lái xe hãy luôn cẩn trọng. Bởi chỉ cần những sai sót nhỏ cũng sẽ để lại hậu quả khôn lường.

HĐXX nhận định hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là lớn, khiến 2 người tử vong. Trong vụ án này, lỗi hoàn toàn do bị cáo vì đã không quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Thế 12 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Được giảm án, con đường trở về với gia đình và xã hội của thế được rút ngắn lại. Tuy nhiên, nỗi day dứt và ám ảnh sẽ đeo đuổi đến bị cáo đến suốt cuộc đời. Đây cũng là bài học đắt giá cho những người đang hành nghề lái xe. Vì chỉ cần một giây phút không cẩn thận, thiếu quan sát người lái xe có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó có thể bù đắp được bằng tiền.

