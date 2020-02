Lời khai của gã anh vợ đâm chết NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Nguồn tin từ công an quận Hoàn Kiếm chiều nay cho biết, ban đầu đối tượng Bình khai nhận nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình và ngày hôm đó đối tượng uống rượu say.

“Cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Bình có nồng độ cồn. Về việc đối tượng có sử dụng ma túy hay không thì cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm, chưa có kết quả”, nguồn tin cho biết.

Cảnh sát khống chế Dương Quang Bình tối 18/2

Tối 18/2, tại ngõ 609 đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), Dương Quang Bình tự đốt xe máy rồi xông vào nhà đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi).

Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc khống chế đối tượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Cơ quan CSĐT, công an quận hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

