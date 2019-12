Lời khai ban đầu của người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận còn nhiều uẩn khúc…!

Your browser does not support the video tag.

Video bà Phan Trần Linh Thu đánh học sinh trong lớp dạy kèm.

Theo kết quả xác minh bước đầu từ cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bà Phan Trần Linh Thu khai nhận đang dạy cho 11 cháu học sinh tiểu học (TH) của các trường như: trường TH Tấn Tài 3, TH Mỹ Hương, TH Thanh Sơn và TH Mỹ Đông.

Tuy nhiên, từ những hình ảnh của PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được trong hơn 1 tháng qua, thì số lượng học sinh theo học tại lớp dạy kèm này có thời điểm nhiều hơn so với con số mà bà Thu khai báo tại cơ quan CSĐT.

Thời điểm này, lớp học có ít nhất là 12 học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Theo hình ảnh mà PV ghi nhận được, số lượng học sinh theo học tại lớp dạy kèm của bà Thu có sự thay đổi theo khung thời gian khác nhau, thường có trên 10 học sinh theo học.

Cụ thể, gần đây nhất vào ngày 6/12, PV ghi nhận lớp học của bà Thu có đến 21 học sinh. Trước đó, nhiều hình ảnh PV ghi nhận được vào tháng 11, lớp học trên mỗi ngày có từ 10 đến 16 học sinh theo học.

Toàn cảnh lớp học có đến 21 học sinh đang học tại lớp bà Thu. (Ảnh: Duy Quan).

Ngày 30/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: “Hiện tại, những lời khai của bà Thu chỉ là lời khai ban đầu nên cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xác minh, thông báo đến phụ huynh nào có con theo học để phản ánh và cung cấp thêm chứng cứ, từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra”.

Thời điểm trung bình lớp này có đến 16 học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Như báo Người Đưa Tin đã đưa trước đó, người phụ nữ đứng lớp dạy kèm có hành vi đánh đập, miệt thị học sinh tên là Phan Trần Linh Thu, SN 1968, hộ khẩu thường trú (HKTT) ở khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Từ năm 2017 đến nay, bà Thu thuê nhà số 86C đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu phố 7, phường Tấn Tài của bà Lê Thị Mai Loan (SN 1960, HKTT khu phố 4, phường Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) để dạy kèm các cháu học tiểu học và có thu học phí.

Trong quá trình dạy, người phụ nữ này liên tục dọa nạt, dùng thời lẽ xúc phạm học sinh; dùng tay, thước để đánh vào nhiều bộ phận trên cơ thể, liên tục xưng hô mày-tao với các em học sinh nhỏ tuổi…

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin