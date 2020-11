Lời kể của nạn nhân thoát chết trong gang tấc trong vụ sạt lở đất ở Bắc Trà My

Vào khoảng 14h30 ngày 11/11, tại khu vực xã Trà Tân, cách đập chính thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 500m đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Có 6 nạn nhân thoát chết trong gang tất, 1 người đi đường mất tích.

Theo anh Lê Đình Minh (Phú Ninh, Quảng Nam), một đoàn gồm 7 người đang di chuyển từ phía thị trấn Trà My đi lên hướng Nam Trà My. Đến đoạn này thì bị sạt lở đất, do nhìn thấy điểm sạt lở tương đối nhỏ, nhóm người đi đường đã dừng lại dùng tay dọn dẹp một số bụi rậm để qua đường. Tuy nhiên, lúc này, một khối đất đá khổng lồ đã đổ sập xuống đường, rất may 1 người đi đường đã nhìn thấy từ xa và hô to cho mọi người chạy thoát. 6 người đã chạy kịp còn 1 nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

Cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đã nhanh chóng có mặt và đưa 2 nạn nhân là anh Đoàn Ngọc Hùng (trú tại Tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) và anh Huỳnh Văn Thanh (phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam) đi cấp cứu. Còn một nạn nhân chưa tìm thấy.

Hiện tại huyện miền núi Bắc Trà My vẫn còn mưa lớn, mực nước các sông suối vẫn còn dâng cao do ảnh hưởng của bão. Các ngành chức năng huyện tiếp tục chốt chặn và khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động lưu thông khi không cần thiết.

Nguồn tin: vtv.vn