Lợi dụng xe “luồng xanh” để mua bán hơn 1,6 kg ma túy

Trước đó, vào khoảng 0h15' ngày 18/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tiến hành dừng và kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 51D-653.14, bên trong có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Duy (SN1985), ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nghị (SN 1987), ngụ xã Tam Hợp, huyện Quý Hợp, tỉnh Nghệ An và Phạm Thị Mai (SN 1997), ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Các đối tượng mua bán trái phép ma túy bị Công an bắt giữ. Ảnh Trọng Nguyễn

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 4 bịch nilon chứa các khối tinh thể màu trắng và 7 viên nén màu hồng nghi là ma túy với tổng trọng lượng hơn 1,6 kg, số tiền gần 45 triệu đồng, 2 sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Quốc Duy khai nhận cùng với hai người bạn của mình là Nguyễn Văn Nghị và Phạm Thị Mai lợi dụng xe có đăng ký “luồng xanh” hỗ trợ phòng chống dịch để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bán ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV