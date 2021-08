Lợi dụng giãn cách xã hội, cắt trộm cáp điện rồi thuê ô tô đến vận chuyển

Ngày 28/8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Văn Sơn (37 tuổi), Nguyễn Hữu Trung (38 tuổi) Phạm Văn Hai (32 tuổi), Trần Doãn Lệ (28 tuổi) và Thái Anh Hào (35 tuổi), cùng quê ở tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp cáp điện ngầm tại Dự án khu dân cư Long Thọ - Phước An.

Số tang vật vụ trộm được công an thu giữ

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện cũng đã tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tuấn (50 tuổi, quê quán tại tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Công Quang (50 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, vào ngày 11/7, các đối tượng: Sơn, Hào, Trung, Hai mang theo dụng cụ như: xà beng, búa, kìm, dây xích rồi cùng nhau đến khu vực Dự án khu dân cư Long Thọ - Phước An cắt trộm 83m dây cáp điện.

Sau đó, nhóm đối tượng gọi điện cho đối tượng Tuấn điều khiển xe ôtô chở tang vật đến bán tại tiệm ve chai, phế liệu do đối tượng Quang làm chủ với số tiền 20 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch đã triển khai lực lượng, xác minh, điều tra vụ việc và lập chuyên án đấu tranh đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Trần Văn Sơn, Nguyễn Hữu Trung, Phạm Văn Hai, Thái Anh Hào là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm và Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Công Quang về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Công an huyện xác định đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, các đối tượng gây án không nghề nghiệp, nghiện ma túy, cùng thuê nhà trọ ở gần nơi gây án để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời gian giãn cách xã hội vắng người qua lại, khu dự án không có người ở, nên cả nhóm lên kế hoạch trộm cắp. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 11/7, rạng sáng ngày 4/8, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 100m dây cáp điện hạ thế và bán cho đối tượng Quang với số tiền 3,5 triệu đồng. Đến rạng sáng ngày 5/8, các đối tượng tiếp tục trộm cắp dây cáp điện. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ thì bị phát hiện nên bỏ chạy, sau đó bị lực lượng Công an, phát hiện và bắt giữ.

Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ và tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong