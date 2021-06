Lợi dụng chuyện đang hot, cô gái có 12 mối tình bất chấp đăng link quảng cáo app sex trên trang cá nhân

Đoan Minh (26 tuổi, nhân viên văn phòng) hiện là nhân vật đang có không ít lời bàn tán trên MXH. Nguyên nhân của những tranh cãi này xuất phát từ việc Đoan Minh có những yêu cầu liên quan đến chàng trai tương lai của mình như đẹp trai, cho tiền du lịch, đầu tư chứng khoán... Hàng loạt các group lớn nhỏ trên MXH đồng loạt đưa tin về cô gái này, biến Đoan Minh trở thành một hiện tượng mạng theo nghĩa không mấy tích cực.

Trái ngược với những người khác khi gặp phải ồn ào sẽ chọn cách im lặng, khoá trang cá nhân, Đoan Minh vẫn mở mạng xã hội để mọi người bình luận bình thường. Thậm chí mới đây, cô gái từng có 12 mối tình này còn tận dụng sức nóng của mình để quảng cáo cho app lậu có nội dung khiêu dâm, khiến nhiều người phẫn nộ.

Đoan Minh đăng status quảng cáo App sex gây phẫn nộ netizen

Khi truy cập vào đường link mà Đoan Minh chia sẻ, người dùng mạng dễ nhận thấy đây là ứng dụng livestream không được cấp phép hợp pháp trên Google Play hay App Store. Người dùng muốn truy cập phải cài đặt riêng theo hướng dẫn của website. Ngoài ra, phần hình ảnh minh hoạ cũng vô cùng mát mẻ đúng như cái mác 18+, với slogan: Ứng dụng đa năng đầu tiên trên thế giới. Mỹ nữ livestream - video trực tiếp.

Trên status của mình, Đoan Minh cũng nói rằng bản thân chưa xài, nhưng "người anh" đưa cô đường link này nói có list thông tin của những bạn nữ xinh có trên App. Ngoài ra, lý do cô đăng đường link này là do người anh nhờ đăng. Cụ thể: Thôi up giùm cái đi để mấy anh 99,999% kiếm người yêu dễ đúng gu. Tải cái có người yêu liền.

Giao diện của đường link mát mẻ mà Đoan Minh chia sẻ

Nhiều netizen đã lên án mạnh mẽ hành vi quảng cáo ứng dụng livestream - app sex này của Đoan Minh. Cho rằng cô mượn nước đẩy thuyền, tận dụng độ hot trên MXH hiện tại để bất chấp quảng cáo kiếm tiền.

Một số bình luận của netizen:

- Có ai lại đi đăng quảng cáo app sex thế này không hả trời?

- Bạn là con gái, mà bạn lại đi quảng cáo công khai app khoe thân của con gái rồi bảo các anh vào đây kiếm người yêu. Bạn làm sao vậy?

- Đây là app sex, app lậu không chính thức, mọi người đừng tải về nhé.

Hiện tại bài viết của Đoan Minh đang vấp phải phản ứng dữ dội trên MXH. Tuy nhiên, cô vẫn không xoá bài viết.

Hành vi lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, đặc biệt là các clip riêng tư là hành động cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của mỗi người. Hiện nay, trên mạng đang kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của kẻ xấu đã phát tán clip.

