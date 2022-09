Lợi dụng chung cư làm nơi "bay lắc"

Ngày 24-9, đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận 4 triệt phá ổ tệ nạn tại 4 căn hộ ở chung cư Tresor, đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, TP HCM. Tại đây, công an phát hiện 33 nam, nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói Ketamin, ma túy tổng hợp và nhiều công cụ dùng để sử dụng ma túy.

Thuê sẵn căn hộ để xếp lịch cho dân chơi

Lời khai ban đầu của nhóm đối tượng thể hiện, Nguyễn Hoàng Ân (SN 1996, ngụ quận 4) thuê 4 căn hộ sau đó tìm người có nhu cầu sử dụng ma túy dẫn về làm nơi vui chơi. Khi có người đặt phòng, Ân cho đàn em xếp lịch và dẫn lên tận chung cư. Bên cạnh cho thuê phòng, Ân cùng đồng bọn còn cung cấp ma túy nếu khách có nhu cầu. Test nhanh, Công an TP HCM phát hiện 31 trong số 33 người có mặt dương tính với ma túy. Từ hồ sơ, chứng cứ liên quan, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Hoàng Ân, Trịnh Văn Tùng (SN 1994, quê Hưng Yên), Hà Văn Thái (SN 1997, ngụ quận 5, TP HCM) và Phạm Ngọc Phương (SN 1991, quê Hậu Giang) để điều tra các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tạm giữ 29 đối tượng khác về hành vi sử dụng và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng sử dụng căn hộ chung cư để thỏa mãn thú vui ma túy, tháng 6-2022, diễn viên hài Trần Hữu Tín (SN 1987) và Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990) đã bị Công an quận 8, TP HCM bắt giữ. Cụ thể, kiểm tra hành chính chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8) vào ngày 11-6, Công an quận 8 phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ Trần Hữu Tín có một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng và 2 gói ni-lông đựng 11 viên nén nghi vấn là ma túy. Tại thời điểm kiểm tra có 6 người có mặt tại căn hộ trong đó có Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi. Diễn viên Hữu Tín và 2 người khác được xác định dương tính với chất ma túy. Trần Hữu Tín khai tháng 4-2022 cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp thì sử dụng.

Cách đây không lâu, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, TP HCM đã phát hiện một nhóm người tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Công an đã thu giữ 4 viên thuốc lắc và 5 túi ni-lông chứa chất bột màu trắng, nghi ma túy. Các đối tượng khai nhận quen biết nhau bên ngoài xã hội và rủ nhau đến tầng 34 chung cư để sử dụng ma túy vì cho rằng nơi đây an toàn, người lạ khó vào.

Ngoài việc chọn chung cư làm nơi sử dụng ma túy, nhiều đối tượng tội phạm cũng thuê chung cư, nhất là phân khúc cao cấp để mua bán ma túy. Điển hình là đối tượng Trần Đăng Khoa (SN 1994) cùng đồng bọn đã thuê một chung cư ở quận Tân Phú (TP HCM) để ẩn náu và là nơi giao dịch ma túy. Trong vụ án này, Công an TP HCM phát hiện Trần Đăng Khoa đã mua và bán 3,3 kg ma túy tổng hợp. Với tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Đăng Khoa mức án tử hình, 2 đồng phạm lãnh tổng cộng 29 năm tù.

Nhóm đối tương “bay lắc” trong chung cư Tresor cùng tang vật

Giải pháp nào để ngăn chặn?

Công an TP HCM cho biết thời gian gần đây có tình trạng lợi dụng tính chất hoạt động khép kín của các chung cư, nhà cao tầng, nhà cho thuê để phạm tội. Tội phạm ma túy thường chọn những nơi này tổ chức sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng, các đối tượng lắp đặt camera giám sát và cắt cử người cảnh giới, đồng thời trang bị hệ thống cách âm, loa... để phục vụ sử dụng ma túy. Hiện Công an TP HCM đang đẩy mạnh tập trung trấn áp loại tội phạm này, quyết không để ma túy xâm nhập, gây ảnh hưởng đời sống của người dân tại các chung cư nói riêng và trên địa bàn TP HCM nói chung.

Chia sẻ về cách thức ngăn tội phạm vào chung cư, thiếu tá Nguyễn Ngọc Đặng - cảnh sát khu vực khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - phân tích đặc thù của chung cư là căn hộ khép kín nên tội phạm tín dụng đen, ma túy thường núp bóng để hoạt động. "Nắm bắt được thực tế này, chúng tôi thường xuyên lưu ý ban quản lý, quản trị chung cư nếu phát hiện sự bất thường tại căn hộ như sử dụng điện nước với số lượng đột biến có thể thông báo cho cảnh sát khu vực. Nhờ đó, công an sẽ dễ dàng tiếp cận, phát hiện tội phạm nhanh chóng" - thiếu tá Đặng nói. Nhờ có quy chế phối hợp giữa công an và ban quản lý chung cư nên nhiều vụ tội phạm núp bóng khách thuê căn hộ chung cư để thực hiện hành vi phạm tội đã bị phát hiện. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã kịp thời báo công an khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn nên công an đã phát hiện sớm nhiều vụ việc và có biện pháp xử lý kịp thời.

Tương tự, trung tá Nguyễn Hồng Chương, Trưởng Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP HCM), cho biết trước thực tế tội phạm chọn chung cư làm nơi ẩn náu, để kịp thời ngăn ngừa, Công an xã Bình Hưng đã ký quy chế phối hợp giữa công an và ban quản lý, quản trị chung cư trên địa bàn. "Mục đích nhằm sớm phát hiện tội phạm trong nhà chung cư, mang lại cuộc sống tốt nhất cho người dân. Việc ký quy chế phối hợp cũng giúp người dân có ý thức hơn trong việc phát hiện tội phạm cũng như kỹ càng hơn khi cho thuê căn hộ, tránh để các đối tượng lợi dụng vỏ bọc chung cư để phạm tội. Bên cạnh đó, công an cũng sẽ dễ dàng tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nhất đến cư dân một cách nhanh chóng" - trung tá Nguyễn Hồng Chương nhấn mạnh.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, chủ căn hộ chung cư cần phải có trách nhiệm khi ký hợp đồng cho thuê căn hộ, cần đưa vào hợp đồng các điều khoản mà pháp luật không cho phép. Nếu công an xác định chủ căn hộ có hành vi thông đồng hoặc biết khách thực hiện hành vi phạm tội nhưng không trình báo thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động