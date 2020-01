Lời chúc Tết Canh Tý của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Một mùa Xuân mới mang theo Tết cổ truyền của dân tộc đã về trên mọi miền của quê hương, đất nước ta. Thời khắc thiêng liêng giao thừa đón năm mới Canh Tý 2020 đã điểm, Tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà, những người con Nghệ An đang sống xa quê hương, những người đang sống, làm việc tại Nghệ An lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Nhìn lại năm Kỷ Hợi 2019 vừa qua, bằng sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; thu ngân sách vượt kế hoạch và cao nhất từ trước tới nay, đạt 16.354 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt truyền thống hiếu học và học giỏi được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, nâng cao; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt; tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế.

Những kết quả đó mang lại niềm vui, tạo thêm niềm tin, khí thế, động lực mới để tỉnh ta vững bước tiến lên trên chặng đường sắp tới.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà!

Bước vào năm Canh Tý 2020 – một năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc và quê hương. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, giàu bản sắc của người Nghệ An, tận tâm cống hiến, quyết liệt hành động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để thêu dệt nên những thắng lợi mới trong năm 2020, ghi dấu mốc 990 năm danh xưng Nghệ An thêm tự hào, vẻ vang; hứng khởi bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020 - 2025 với kỳ vọng và niềm tin quê hương vươn tầm cao mới, sớm thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

Trong không khí sum vầy, Tôi chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ tỉnh nhà, những người con Nghệ An đang sống xa quê, những người đang sống, làm việc tại Nghệ An đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Chúc đất nước năm mới phồn vinh, quê hương phát triển, mọi người, mọi gia đình đều ấm no, hạnh phúc.

Mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm quang vinh!

LỜI CHÚC TẾT CANH TÝ CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI THANH QUÝ

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An