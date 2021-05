Lời cầu khẩn của anh công nhân nạo vét cống 31 năm ở Sài Gòn khiến nhiều người "tái mặt", xem lại chính mình

“Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn”, “Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt”... Bạn có quen với những khẩu hiệu này không? Chúng ta nghe nó hằng ngày, nhưng có làm theo hay không lại là chuyện khác.

Một lúc nào đó đi ra phố, ta có thể tiện tay ném xuống cống một bao bì, một cái vỏ chuối, vì không lẽ cứ cầm rác bên mình? Mỗi người một lần tiện tay, mỗi người vài lần vô ý, thế là cái miệng cống hứng đủ. Nhưng phía dưới những cái cống, lại là một cuộc sống khác - cuộc sống của các công nhân vệ sinh chuyên làm nghề nạo vét.

“Tui đề nghị người dân đừng vứt rác bừa bãi để anh em chúng tôi đỡ cực nhọc” - đó là lời chia sẻ của anh Bảy Khánh, một công nhân vệ sinh làm việc tại Công ty Dịch vụ công ích quận 6. Anh Võ Huỳnh Tấn Tài, một nhà báo, BTV làm việc tại HTV đã chia sẻ khoảnh khắc đáng suy ngẫm này của anh Bảy Khánh và đồng nghiệp, khi các anh đang làm công việc thường ngày của mình.

Hình ảnh nam công nhân Bảy Khánh

Clip bắt đầu từ một góc quay top shot, anh Bảy Khánh lọt thỏm trong cống đen ngòm bùn rác. Clip đã cho chúng ta thấy cận cảnh cách họ làm việc: Đứng lút người trong cống, cúi xuống nạo vét bùn bằng tay để lên gàu rồi cẩu lên trên mặt đất.

Anh Khánh, với đôi mắt đỏ quạch, có lẽ vì mùi cống, nói giọng run run nhưng rành rọt: “Tui yêu cái nghề này lắm. Vì thấy nước ngập, rác rến dân quăng tùm lum tùm la, từ ngày đó tui mới làm nghề này. Tui gắn bó đây là 31 năm rồi”.

31 năm qua, anh Bảy Khánh vẫn gắn bó với công việc hằng ngày là đi dọn cống nghẹt, móc rác dân người ta xả xuống. Anh tiết lộ, có cả một "thế giới" những thứ dơ dáy ở dưới cống: Kim chích, rác rến, mỡ, đủ loại chất thải khó tưởng tượng…

Người đàn ông vừa chui lên khỏi cống, quần áo ướt đẫm nước bẩn đến tận cổ, khẩu trang, mũ bảo hộ và mặt mũi lấm lem bùn ấy không than thở về công việc nặng nhọc, không hờn trách những người vô ý thức khiến anh vất vả thêm, không kêu ca gì về cuộc sống, chỉ đơn giản nhắn nhủ: Mong người dân đừng vứt rác bừa bãi.

Anh Bảy Khánh đã làm nghề này được 31 năm.

Lời nhắn nhủ ấy, trong khoảnh khắc anh Bảy Khánh ngồi bệt ở vỉa hè công viên, bên cạnh cái máy tời vận chuyển chất thải, lặng lẽ uống nước có khiến bạn giật mình nghĩ về một khoảnh khắc vô tâm nào đó của mình không?

Vẫn biết, công việc của mỗi người đều do sự phân công lao động xã hội tạo ra. Đó là nghề mà họ đã chọn. Nhưng trước khi xả rác bừa bãi, trước khi tiện tay liệng một chất thải nào đó xuống cống với cái chép miệng, phẩy tay như thể đó là chuyện chẳng có gì to tát, hãy nhìn vào đôi mắt sáng nhưng thoảng buồn của anh Bảy Khánh.

Hãy nghĩ tới chuyện ở quanh thành phố, có những người công nhân đang dầm mình trong lòng cống, dùng tay vớt tất cả những thứ rác ấy, hoặc bỗng dưng bị phân hầm cầu dội xuống cống…

Ngay cả khi ai đó vô cảm đến mức không trân trọng giá trị công việc của họ, không cảm thấy cần phải biết ơn họ đã giúp chúng ta có một môi trường sạch sẽ để sống, để hít thở, chạy bộ… ít nhất hãy có ý thức hơn trong việc xả rác ngoài môi trường.

Nam công nhân vệ sinh môi trường mong người dân đừng xả rác bừa bãi

Your browser does not support the video tag.

Nam công nhân vệ sinh môi trường mong người dân đừng xả rác bừa bãi

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc