Loạt trường đại học tăng học phí mạnh từ năm học 2022 - 2023

Trường ĐH Luật TP.HCM: Với đầu vào năm học này, nhà trường có mức học phí thấp nhất là 31.250.000 đồng/năm và mức cao nhất là 165.000.000 đồng/năm.

Theo đó, sinh viên nhập học năm 2022-2023 các ngành Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh (hệ đại trà) nộp học phí 151 triệu đồng cho cả khóa học kéo dài 4 năm (đây là mức học phí thấp nhất).

Học phí các hệ, ngành đào tạo của Trường ĐH Luật TP HCM

Hệ đại trà của những ngành còn lại ở mức 179-204,7 triệu cho cả khóa học. Trong khi đó, ngành Luật (hệ chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh) có học phí cao nhất, lên đến 765,9 triệu cho cả khóa.

ĐH Luật Hà Nội: Dự kiến mức thu học phí khá cao so với năm học trước. Theo đó, năm học 2022-2023, đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ ĐH, học phí là 2 triệu đồng/tháng - tăng 2,04 lần so với mức 980.000 đồng của năm học 2021-2022. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao là 5 triệu đồng/tháng - tăng 1,65 lần so với mức 3.025.000 đồng của năm học 2021-2022.

Năm học 2022 - 2023, nhiều Đại học tăng học phí mạnh. Ảnh minh họa

Trường ĐH Dược Hà Nội: Năm 2021, trường áp dụng học phí là 1.430.000 đồng/tháng đối với sinh viên hệ đại học chính quy. Đến năm học 2022-2023, nhà trường đã thông báo mức thu khác.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Trong đề án tuyển sinh 2022, học phí của Học viện tăng lần lượt gần 60% và hơn 70% so năm 2021. Với 143 tín chỉ trong bốn năm học, trung bình mỗi năm sinh viên cần nộp 15,75-47 triệu đồng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Dự kiến thu mức từ 41 - 44,3 triệu đồng/năm, so với khi trường chưa tự chủ, mức thu này tăng gần ba lần.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM: Năm học 2021-2022, học phí dự kiến với sinh viên chính quy chương trình đại trà của Trường là 25 triệu đồng/năm học. Tuy nhiên, đến năm học 2022-2023, học phí đối với sinh viên chính quy chương trình đại trà của trường đã tăng lên 29 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Mức học phí 20,5 triệu đồng/năm được duy trì ổn định trong hai năm (năm học 2020-2021, 2021-2022). Từ năm học 2022-2023, học phí được điều chỉnh ở mức 31,25 triệu đồng/năm. Như vậy, mức học phí hệ đại trà năm học mới tăng 10,75 triệu đồng/năm so với năm học trước.

Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM: Học phí giai đoạn 2022-2023 với từng ngành, gồm: Y khoa 66-72,6 triệu đồng/năm; Dược 60-66,5 triệu; Răng Hàm Mặt 96,8-106 triệu đồng/năm. Học phí năm sau cao hơn năm trước trung bình 10%.

Ngoài ra, học phí tại các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp, Sài Gòn, Tôn Đức Thắng, Luật, Công nghiệp Thực phẩm... dự kiến đều tăng so với các năm trước, trung bình 3-10 triệu đồng/năm.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn