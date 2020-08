Loạt ô tô đời cũ xả hàng giảm tới 426 triệu đồng: Có dễ mua và chất lượng xe có tốt?

Một đại lý Ford ở khu vực phía Nam đang chào bán Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức giảm tiền mặt 200 triệu đồng. Như vậy, số tiền khách hàng phải bỏ ra để sở hữu xe là 1,199 tỷ đồng, thấp chưa từng thấy tại Việt Nam.

Tình trạng Ford Everest giảm giá tại đại lý đã kéo dài nhiều tháng nay. Đại lý ở khu vực phía Nam đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2, với mức giảm từ 70 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Đó là chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện tuỳ theo chính sách của từng đại lý.

Mazda6 2.5L Premium đời 2017 sản xuất năm 2016 đang được bán với giá 749 triệu đồng, thấp hơn 426 so với giá niêm yết ban đầu là 1,175 tỷ đồng.

Trong khi đó, một đại lý khác tìm cách bán Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD bằng việc độ một loạt đồ chơi đắt tiền, tự đặt tên gọi Everest Sport và Everest Raptor. Khách hàng mua xe được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, nhiều đại lý xe Toyota thông báo giảm giá xả hàng tồn xe Toyota Corolla Altis cả ba phiên bản 1.8MT, 2.0V và 2.0V Sport. Theo đó, mức giảm là 152 triệu đồng cho 1.8MT, 169 triệu đồng cho 2.0V và 182 triệu đồng cho phiên bản 2.0V Sport (tùy từng đại lý).

Đáng chú ý, tại một số đại lý Mazda6 2.5L Premium đời 2017 sản xuất năm 2016 đang được bán với giá 749 triệu đồng, thấp hơn 426 so với giá niêm yết ban đầu là 1,175 tỷ đồng. Đây là con số giảm kỷ lục trên thị trường ô tô Việt Nam.

Mặc dù sở hữu mức giá giảm hấp dẫn nhưng được biết, khách hàng không dễ gì mua được các mẫu này. Theo Vietnamnet, thông thường xe ô tô ế ẩm tồn kho 2-3 năm thường được các đại lý cắt lỗ giảm vài trăm triệu đồng để xả hàng, dọn kho. Đây được xem là cơ hội mua xe ô tô mới zin giá rẻ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít khách hàng than vãn đại lý đăng tin giảm giá là vậy nhưng để săn mua được là điều không hề dễ dàng.

Lý giải về tình trạng xe xả hàng nhanh hết sớm, các đại lý cho biết mỗi đại lý chỉ nhận được chưa tới 10 chiếc như vậy nên khách hàng ai nhanh chân thì sẽ mua được xe.

Bên cạnh đó, một số khách hàng bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng xe khi không sử dụng sau một khoảng thời gian dài như vậy, mặc dù người bán đã giải thích rõ về quy trình bảo quản xe mới của đại lý. Chia sẻ về vấn đề này, kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết: "Do nhiều hãng ô tô có thị phần rất nhỏ nên có thể có xe bị tồn rất lâu. Thời gian tồn có những mẫu xe có thể lên tới vài năm. Mà xe ô tô khi tồn kho thường không được bảo quản tốt (thường để ngoài bãi) nên ngoài suy giảm chất lượng do thời tiết thậm chí còn có thể bị chuột cắn...".

Theo kỹ sư Tạch, mỗi năm tồn kho thì giá trị vật chất của xe suy giảm khoảng 10% giá trị còn lại. Do vậy, khi mua xe mới thì mọi người nên để ý để không mua phải xe tồn hoặc phải biết đó là xe tồn để có những kể hoạch bảo quản, bảo dưỡng tốt hơn cho chiếc xe của mình.