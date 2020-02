Loạt công an biến chất, làm tiền người dân rồi nhận quả đắng đáng đời

Công an Đội điều tra ma túy yêu cầu người nhà đưa 150 triệu để thả tội phạm: Ngày 20/2, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) - nguyên Trung úy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Phạm Xuân Tiến (SN 1978) - nguyên Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì về tội “Nhận hối lộ”. Cả 2 bị can đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.