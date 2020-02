Nghi bị phụ tình, dùng dao đâm mẹ của người yêu để dằn mặt

Hình minh họa

Sáng 20-2, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Long Thanh Tú (29 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, nghi mình bị phụ tình, Tú đóng giá làm tài xế Grab để theo dõi, lên kế hoạch rồi ra tay giết mẹ của người yêu để dằn mặt.

Cụ thể, Tú và chị N.H.T. (28 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm từ năm 2017 đến nay. Sau khi quen chị T., Tú cũng về làm việc tại cửa hàng nội thất của gia đình người yêu tại TP Buôn Ma Thuột.

Khoảng tháng 12-2019, Tú phát hiện chị T. qua lại tình cảm với người khác nhưng khi hỏi thì chị T. phủ nhận và hai bên xảy ra mâu thuẫn cả tình cảm, lẫn tiền bạc. Vì việc này, Tú phải về TP.HCM và nảy sinh ý định sẽ giết người yêu để trả thù.

Khoảng đầu tháng 2-2020, Tú bắt xe từ TP.HCM đến TP. Buôn Ma Thuột thuê trọ và đóng giả tài xế Grab để tiện theo dõi chị T.. Nhiều lần phát hiện chị T. ra ngoài và có các cử chỉ thân mật với một nam giới khác nên Tú định ra tay sát hại nhưng không thực hiện được.

Sáng 12-2, Tú phát hiện nam thanh niên nói trên đến nhà T. chơi. Nghĩ rằng bà Đ.T.N. (45 tuổi, mẹ chị T.) tạo cho tình cảm con gái và người đàn ông kia nên lại nảy ý định giết bà để trả thù. Đến 15h chiều cùng ngày, Tú tiếp tục cải trang lái xe Grab đi đến trước cổng nhà bà N. để giao trà sữa.

Sau khi nhận trà sữa, bà N. quay vô nhà thì bị Tú đuổi theo dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Khai với công an, Tú nói sau khi ra tay với bà N., Tú bắt xe xuống cầu 14 (TP Buôn Ma Thuột) để nhảy cầu tự tử nhưng do sợ nên bắt xe định bỏ trốn. Khi chạy đến địa phận xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Tú bị phát hiện và đưa về Công an TP Buôn Ma Thuột để làm việc.

Bà N. sau khi bị đâm may mắn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời và bị thương tích 25%.

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ