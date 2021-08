Loại vitamin giúp giảm nếp nhăn ở tuổi 40

Không có loại thuốc thần kỳ nào giúp xóa bỏ nếp nhăn, theo She Finds. Tuy nhiên, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng có thể mang lại sự khác biệt cho làn da. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất phù hợp giúp giữ nước và nuôi dưỡng từ bên trong da.

Tiến sĩ Patricia Wexler, bác sĩ da liễu đang làm việc ở New York, cho biết vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giảm nếp nhăn và cải thiện độ săn chắc cho làn da.

Vitamin C là chất quan trọng trong quá trình chống lão hóa. Nó giúp giảm nếp nhăn, tăng độ tươi sáng cho da. Ảnh: SBS.

Những điều cần biết về vitamin C

Vitamin C là loại chất không được sản xuất bởi cơ thể con người. Bạn có thể bổ sung thêm chất này qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống, dùng thêm sản phẩm dưỡng da. Những thực phẩm giàu vitamin C điển hình là ớt chuông, ổi, cà chua...

"Vitamin C là một chất dinh dưỡng cần thiết trong quá trình sửa chữa mô và sản xuất enzyme. Việc thoa trực tiếp sản phẩm có vitamin C lên da tác dụng tốt hơn 20 lần so với đường uống", tiến sĩ Patricia Wexler nhận định.

Mặc dùng bạn có thể ăn các loại trái cây họ cam quýt để bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, làn da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất nhờ loạt sản phẩm kem dưỡng.

Tiến sĩ Patricia Wexler cho biết thêm: "Vitamin C thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, có khả năng làm dày lớp hạ bì, giảm nếp nhăn và giúp làn da săn chắc, trẻ trung. Ngoài ra, vitamin C trở thành một chất chống oxy hóa khi bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím".

Đồng thời, vitamin C ức chế việc sản xuất melanin, giúp làm mờ vết thâm nám, đốm nâu và tăng vẻ rạng rỡ cho da.

Thoa trực tiếp các sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C là cách tốt nhất để cung cấp thêm dưỡng chất cho làn da. Ảnh: Self.

Cách sử dụng vitamin C tốt nhất cho da

CNN nhận định, để cung cấp vitamin C cho da, bạn nên thoa serum chứa chất này vào buổi sáng, sau khi rửa mặt và trước khi sử dụng kem dưỡng ẩm, chống nắng.

Bác sĩ da liễu Anne Chapas (New York) cho biết: "Tôi nhận thấy sản phẩm cung cấp vitamin C tốt nhất là huyết thanh. Chúng có thể thâm nhập vào hàng rào bảo vệ da tốt hơn so với kem dưỡng hoặc toner".

Bạn nên kiên nhẫn khi sử dụng sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C. Hầu hết loại serum đều mất một thời gian để phát huy tác dụng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm chứa vitamin C sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Tiến sĩ Patricia Wexler khẳng định mọi người sẽ không nhìn thấy hiệu quả nào trên da trong vòng 6-8 tuần. Đối với những người có làn da nhạy cảm, hãy kiểm tra kỹ khi sử dụng sản phẩm dưỡng da. Nồng độ axit cao có thể gây kích ứng.

Không nên sử dụng vitamin C cùng với retinol, niacinamide. Ảnh: Healthie Genie.

Ngoài ra, bạn có thể tối đa hóa lợi ích của vitamin C bằng cách kết hợp thêm với một số chất chống oxy hóa khác. "Vitamin C hoạt động tốt nhất với vitamin E và axit ferulic", bác sĩ da liễu Anne Chapas nói. Khi kết hợp với nhau, chúng tăng cường khả năng chống lão hóa, làm sáng da và bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do.

Tiến sĩ Patricia Wexler nhấn mạnh không nên trộn vitamin C với retinol hoặc niacinamide do nồng độ pH không tương thích. Đặc biệt đối với những người sử dụng cả 2 sản phẩm, nên đợi 30 phút giữa mỗi lần thoa.

Một điều cần lưu ý là các sản phẩm chứa vitamin C có thể bị hỏng khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc không khí. Bên cạnh đó, bạn nên kiểm tra ngày hết hạn của sản phẩm. Nếu thấy có mùi chua hoặc sự đổi màu, rất có thể sản phẩm đã bị hỏng.

Tác giả: Giai Kỳ

Nguồn tin: zingnews.vn