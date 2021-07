Lộ video vụ ám sát Tổng thống Haiti

"Chiến dịch DEA. Mọi người rời vị trí", tiếng hét bằng tiếng Anh của một người được nghe thấy trong đoạn video được Miami Herald đăng tải.

Cảnh báo này được lặp lại thêm một lần nữa.

Video vụ ám sát Tổng thống Haiti

Phần sau của đoạn video cho thấy một tay súng không rõ danh tính di chuyển bên ngoài tư dinh của Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Một người được nhìn thấy nằm úp xuống mặt đường.

Theo New York Post, cảnh quay này được một hàng xóm của ông Moïse ghi lại vào khoảng 1h sáng 7/7.

Một video khác do Reuters cung cấp ghi lại hơn 30 tiếng súng vang lên, ngoài ra còn có âm thanh của tiếng chó sủa.

Trong tuyên bố mới đây, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph cho biết ông Moïse bị ám sát vào khoảng 1h sáng giờ bởi một nhóm vũ trang không rõ danh tính.

Đệ nhất phu nhân Martine Moïse cũng bị thương trong vụ tấn công. Một số nguồn tin nói bà Moïse đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị trúng đạn.

Ông Joseph không công khai danh tính những kẻ tấn công nhưng cho biết một số trong số các đối tượng nói tiếng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tờ Miami Herald đưa tin những kẻ ám sát là lính đánh thuê. Giới chức Haiti không bình luận về thông tin này.

Trong thông báo đăng trên Twitter, Thứ trưởng Bộ Thông tin Frantz Exantus cho biết một số đối tượng được cho là hung thủ ám sát ông Moise bị bắt vào khoảng 18h chiều 7/7. Ông này không cung cấp thêm thông tin.

Vụ sát hại Tổng thống Moise diễn ra trong bối cảnh Haiti đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo và tỷ lệ phạm tội gia tăng trong khi Tổng thống Moise cương quyết không từ chức trước yêu cầu của các lãnh đạo đối lập.

Thủ tướng Joseph đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước sau vụ ám sát và công bố quyết định tổ chức cuộc họp hội đồng bộ trưởng bất thường để thảo luận về tình hình đất nước. Ông Joseph cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về vụ ám sát và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về tình hình tại Haiti trong thời gian sớm nhất có thể.

Tác giả: SONG HY

Nguồn tin: Báo VTC News