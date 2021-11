Lo ngại mất an toàn việc xây dựng công trình trụ sở VKSND huyện Thanh Chương dưới đường dây cao thế

Thông tin phản ánh của người dân khu vực thị trấn Thanh Chương: Trong nhiều tháng qua tại công trình xây dựng Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) có tình trạng xây dựng ồ ạt dưới đường dây điện cao thế 35KV.

Theo đó, từ cuối tháng 7/2021, sau khi có mặt bằng đơn vị thi công Trụ sở Viện KSND huyện Thanh Chương đã ồ ạt đưa máy móc, phương tiện, tập kết nguyên vật liệu, dựng lán trại tổ chức thi công.

Đường dây điện cao áp 35KV chạy ngang qua trụ sở Viện KSND huyện Thanh Chương - Ảnh chụp ngày 10/8



Ghi nhận của PV vào những ngày đầu tháng 8/2021, thời điểm này nhiều tốp thợ đang xây dựng hệ thống bờ rào của công trình. Sau 3 tháng thi công hiện hệ thống bờ rào đã cơ bản được hoàn thiện. Đáng lo ngại là quá trình xây dựng bờ rào nằm ngay dưới hệ thống đường dây điện 35 KV.

Không dừng lại ở đó, nằm cách hệ thống đường dây không xa, một căn nhà làm việc đang được đơn vị thi công xây lên tầng 2. Nhìn bằng mắt thường phần nào thấy được khoảng cách của công trình và đường dây cao thế là rất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 11/8/2021, Điện lực huyện Thanh Chương đã có thông báo số 57/TB-ĐTC gửi Viện KSND huyện Thanh Chương về việc: Vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Cụ thể là: Trong quá trình kiểm tra điện lực Thanh Chương đã phát hiện tại khoảng cột 1-2 NB TRA số 3 thị trấn Thanh Chương ĐZ 374E15.11, đơn vị thi công đang sử dụng phương tiện cơ giới san lấp mặt bằng để xây dựng dưới hành lang điện cao áp, thay đổi hiện trạng ban đầu. Khoảng cách hiện tại đo được từ mặt bằng san lấp mới đến đường dây dẫn là 5,5 m đã vi phạm khoảng cách pha đất tại khoảng cột nói trên, không đảm bảo an toàn về hành lang lưới điện cao áp theo Nghị định 14 của Chính phủ.

Dù có thông báo của Điện lực Thanh Chương, nhà thầu đã hoàn thành bờ rào cao gần 2m ngay dưới đường điện.

Thông báo này đồng thời yêu cầu, dừng ngay việc thi công tại vị trí nói trên. Viện KSND huyện Thanh Chương báo cáo cấp trên có kế hoạch thực hiện nâng khoảng cách pha đất tại vị trí nói trên.

Thông báo đã chỉ rõ các việc cần làm để đảm bảo an toàn cho quá trình thi công. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng phát đi thông báo mọi việc vẫn chưa được khắc phục. Đáng nói hơn, tại sát dưới đường dây điện 35KV nối từ cột số 1 đến cột số 2 (vị trí được yêu cầu ngừng thi công) đơn vị thi công đã xây dựng xong hệ thống tường rào cao gần 2m. Ngoài ra, việc nâng cao hệ thống điện cao áp vẫn chưa được Chủ đầu tư là Viện KSND Nghệ An thực hiện theo yêu cầu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Pháp luật Plus về thực trạng, đại diện Chủ đầu tư, ông Trần Mai Châu - Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Nghệ An, thừa nhận thực trạng, đồng thời cho biết: “Cái đó đã có văn bản của điện lực tỉnh. Chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn. Cái này đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, còn trách nhiệm Chủ đầu tư, bọn anh đang làm hồ sơ đề nghị nâng cột nhưng chưa triển khai được”.

Cái này do thiết kết, lúc thiết kế không lường được, nó tính mặt bằng theo mặt đường, khi đổ nền cao hơn mặt đường là vi phạm thôi - ông Châu cho biết thêm.

Nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn tại dự án xây dựng trụ sở Viện KSND huyện Thanh Chương

Khi tiếp nhận những thông tin về hiện trường công trình, ông Trần Mai Châu khẳng định: “Cái đó bọn em cứ phản ánh, để bọn anh có cơ sở để xử lý đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát hay đơn vị quản lý. Trách nhiệm Chủ đầu tư đã nhắc rồi…”.

Được biết, Công trình trụ sở Viện KSND huyện Thanh Chương do Viện KSND tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần giải pháp thiết kế Việt Nam là đơn vị thiết kế, công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An làm quản lý dự án. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Bình Anh và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Techco Việt Nam.

Việc Công trình trụ sở Viện KSND huyện Thanh Chương xây dựng dưới đường dây cao áp 35 KV đã diễn ra trong thời gian dài. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Đề nghị các đơn vị liên quan cần nhanh chóng khắc phục, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus