Lộ diện ba nguyên mẫu xe điện của Foxconn

Hãng sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan Foxconn vừa trình làng 3 nguyên mẫu xe điện hoàn toàn mới dưới dạng prototype. Bộ ba này gồm một mẫu xe buýt có tên Model T, xe gầm cao đa dụng Model C và xe sedan hạng sang Model E. Thương hiệu xe điện của Foxconn được mang tên Foxtron.

Hai mẫu xe Model E và Model C có thiết kế đầu xe khá giống nhau. Model E mang dải đèn LED nổi bật ở đầu xe. Cách thiết kế hiện đại này đã xuất hiện trên mẫu bán tải chạy điện Ford F-150 Lightning.

Với Model C, xe có chiều dài 4.640 mm, trục cơ sở dài 2.860 mm, chiếc xe được trang bị 7 chỗ ngồi trong cấu hình 5+2. Mẫu crossover mang kiểu dáng thể thao với mui xe làm bằng sợi carbon, tay nắm cửa dạng phẳng và đèn pha thanh mảnh cùng huy hiệu “Foxtron”. Chiếc xe có hệ số cản gió chỉ 0,27.

Khoang lái Model C cũng rất hiện đại với vô lăng thể thao D-Cut, cụm màn hình thông tin giải trí kĩ thuật số, cần số dạng núm xoay. Foxconn cho biết Model C mất 3,8 giây khi tăng tốc từ 0 lên 100 km/h và có phạm vi hoạt động 700 km. Bản thương mại của Model C sẽ được bán đại trà vào năm 2023.

Trong khi đó, Model E là một mẫu sedan hạng sang chủ lực của Foxtron, hướng đến người tiêu dùng trung và cao cấp. Được hợp tác phát triển với công ty thiết kế Pininfarina, chiếc xe cũng được quảng cáo là một phương tiện dành cho doanh nhân với không gian hàng ghế sau có thể biến thành một văn phòng di động.

Model E không có cấu hình 4 chỗ thông thường mà hàng ghế sau được chia làm hai ghế độc lập với một màn hình hiển thị thông tin xe ở chính giữa. Ghế phụ lái ở Model E cũng được lược bỏ.

Các thiết bị di động cá nhân được kết nối không dây với chiếc xe, cho phép người dùng sử dụng một loạt các ứng dụng thông minh như như mở cửa nhận dạng khuôn mặt, cửa sổ thông minh và giao diện nhận diện phương tiện và môi trường xung quanh.

Foxconn cho biết hệ thống truyền động điện của Model E sẽ cung cấp công suất khoảng 750 mã lực, đủ để đưa chiếc xe tăng tốc từ 0 lên lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Model E cũng sẽ có phạm vi hoạt động 750 km, khá lớn với một mẫu xe điện hạng sang.

Cuối cùng là mẫu xe buýt Model T. Sản phẩm này được Foxconn định vị là giải pháp giao thông thông minh, chiếc xe buýt đô thị phong cách có thân xe và lớp bảo vệ có độ cứng cao đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn của Cục Vận tải Liên bang (FTA).

Một vài thông số kỹ thuật ban đầu của chiếc xe buýt này đã được công bố như phạm vi hoạt động hơn 400 km và tốc độ tối đa 120 km/h.

Tác giả: Đình Phong

Nguồn tin: zingnews.vn