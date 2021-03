Lộ danh tính tài xế chạy xe máy tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

Lái xe máy phân khối lớn Nguyễn Trung K. tại cơ quan công an

Chiều 11/3, tại trụ sở Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Tổ công tác CSGT đã làm việc với lái xe máy phân khối lớn chạy tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long.

"Danh tính của lái xe này được làm rõ là Nguyễn Trung K. (SN 1995, hiện đang ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội). K thừa nhận là người điều khiển xe máy chạy tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long trước đó. Cũng chính K. là người quay lại clip chạy xe tốc độ cao, đăng trên mạng xã hội", chỉ huy Đội CSGT số 11 thông tin.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ các hành vi vi phạm của K. như: chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm… để lập biên bản, xử lý.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một xe mô tô Honda CBR1000RR-R Fireblade SP di chuyển với tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Đây là mức tốc độ gấp 3 lần giới hạn tối đa của cung đường này, vốn chỉ 100 km/h tại làn trong cùng.

Bên cạnh đó, Đại lộ Thăng Long cũng chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tuyệt đối cấm xe máy và xe thô sơ.

Chỉ huy Đội CSGT số 11 thông tin thêm: Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Trung K. cho biết, sau khi đọc trên báo chí về hành vi của mình, đã nhận thức được sai trái nên chủ động tới trụ sở Đội CSGT số 11 làm việc.

>>> Video: Xe máy tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long:

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn