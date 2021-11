Lộ clip ông Lê Tùng Vân khóc mếu máo nói nhớ một cô gái, trốn lên rừng vì sợ bị bắt, thực hư ra sao?

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, ông Lê Tùng Vân vừa nằm vừa mếu máo khóc và nhắc đến Diễm My (nữ sinh "tu học" tại Tịnh thất Bồng Lai").

"Thầy nhớ Diễm My quá. Trời lạnh nó cần mền, cần áo lạnh, cần đủ thứ. Ở đây thầy lo cho nó, mấy cô lo cho nó như cục cưng trong nhà. Bây giờ nó đi rồi không biết sao nữa" - ông Lê Tùng Vân nói trong clip.

Cùng lúc, một trong những "đệ tử' của ông Lê Tùng Vân cũng chen lời vào và rằng, Diễm My này đang gặp nguy hiểm và mong chính quyền có thể tìm Diễm My về để Tịnh Thất có được cuộc sống yên ổn.

Ông Lê Tùng Vân cùng các "đệ tử" đang sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Tuy nhiên, nhiều dân mạng đã tinh ý phát hiện ra, ông Lê Tùng Vân và các "đệ tử" không hề bỏ trốn vào trong rừng như dòng trạng thái mà đoạn clip chú thích.

Việc đoạn clip xuất hiện trở lại ở thời điểm này kèm dòng chú thích gây chú ý có thể nhằm mục đích tung tin thất thiệt, câu kéo sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, sau khi xem đoạn clip này, nhiều người đã để lại bình luận mỉa mai cho những lời nói mà ông Lê Tùng Vân phát ngôn trong đoạn clip.

Nhiều bình luận không mấy thiện cảm trước lời nói của ông Lê Tùng Vân khi nhắc về nữ sinh Diễm My

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn