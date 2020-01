Lĩnh án chung thân vì hám lợi vận chuyển ma túy lấy tiền công

Your browser does not support the video tag.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hạ Bá Đà (SN 1994), trú bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào trưa 8/9/2019, Hạ Bá Đà đang làm rẫy thì có một người đàn ông Lào tên Pó gọi điện thuê vận chuyển 2kg ma túy đá giao cho một người đàn ông tên Tuấn (xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn). Pó hứa sau khi xong việc sẽ trả cho Đà 20 triệu đồng.

Bị cáo Hạ Bá Đà.

Đến 12h cùng ngày, theo kế hoạch Hạ Bá Đà liên lạc với người đàn ông tên Pó và nhận ma túy tại khu vực rừng gần cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn rồi đem đi cất giấu.

Đến 17h ngày 9/9, Đà mượn xe máy của người bạn ra khu vực cất giấu ma túy bỏ vào cốp xe và đi xuống huyện Anh Sơn. Khi đến địa bàn xã Khai Sơn, Đà gọi điện cho Tuấn thì được hẹn ngày mai mới nhận. Không muốn quay về vì đường xa nên Đà đi xe máy vào rừng ngủ.

19h ngày hôm sau, Đà và khách hẹn nhau tại khu vực xã Khai Sơn. Khi Hạ Bá Đà đang đợi thì thấy 1 chiếc ô tô màu xanh nhận là người của Tuấn. Đà đưa ma túy cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật là 1.971,45 gam ma túy. Lợi dụng sơ hở, 2 người ngồi trên xe trốn thoát.

Tại phiên tòa, Hạ Bá Đà khai nhận vì số tiền công Tuấn trả cho Đà tiền công lớn nên đã đồng ý. Bị cáo không biết được hành vi của mình lại chịu mức án cao như vậy.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Hạ Bá Đà tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin