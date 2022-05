Liệu iPad có khả năng chống nước không?

Có thể thấy được rằng iPad không có tính năng chống nước. iPad Pro 2021, mẫu 11 inch và 12,9 inch đều không có bất kỳ loại xếp hạng chống nước (IP) nào, vì vậy cách tốt nhất là nên giữ iPad của mình tránh xa mọi loại chất lỏng.

Nếu chẳng may iPad rơi vào nước, rất có thể thiết bị sẽ bị hư hại trừ khi nó được làm khô nhanh chóng. Tắt nguồn iPad ngay lập tức, lau khô bên ngoài càng nhiều càng tốt. Trường hợp nước ngấm vào bên trong phải mang đến các cửa hàng để tháo rời thiết bị và làm khô từ bên trong trước khi xảy ra hư hỏng do ăn mòn.

Nước là kẻ thù lớn nhất của bất kỳ vi mạch điện tử nào, có nghĩa là nếu nước xâm nhập vào điện thoại thông minh, cơ hội sống sót của thiết bị là khá thấp. Apple hoặc bất kỳ thương hiệu nào khác thường từ chối bảo hành bạn nếu điện thoại của bạn bị hư hỏng do nước.

Do đó, ngay cả khi thiết bị có xếp hạng kháng nước ở mức cao nhất - IP68, chỉ nên coi tính năng này như một phương án dự phòng trong các trường hợp ngoài ý muốn như chẳng may đổ đồ uống lên trên hay trường hợp khẩn cấp phải nghe điện thoại dưới trời mưa to. Nếu muốn dùng các thiết bị điện tử dưới nước trong thời gian lâu do tính chất công việc,cần phải cân nhắc sử dụng các loại vỏ bọc hay túi chống nước chuyên dụng.

