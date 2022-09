Liệt nửa người sau đuối nước, bố trẻ khóc thầm khi thành gánh nặng vợ con

Bị tổn thương não sau tai nạn khiến anh Luân bị liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào vợ và các con thơ.

Sau khi kết hôn, anh Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại khối 7, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) và vợ là chị Nguyễn Thị Nga vui mừng khi lần lượt 2 thiên thần nhỏ chào đời. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho gia đình, anh Luân phải tạm biệt vợ con vào mưu sinh tận miền Nam xa xôi. Xa vợ thương con nên những năm gần đây anh quyết định quay về thành phố Vinh làm shipper tự do, còn chị Nga làm công nhân may gần nhà. Gia đình 4 thành viên thuê 1 căn phòng trọ 15m2 để sinh sống.

Tuy thu nhập bấp bênh, kinh tế eo hẹp, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng hai anh chị luôn động viên nhau cố gắng làm việc, lấy các con làm động lực để phấn đấu, miễn sao các con được khỏe mạnh, gia đình được quây quần.

Thế nhưng, cuộc sống không ai học trước được chữ ngờ, hạnh phúc tưởng êm đềm thì tai họa bỗng chốc ập xuống đôi vợ chồng trẻ.

Cách đây một tháng, anh Luân xuống biển Cửa Lò tắm không may bị đuối nước và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Thấy tình trạng nặng anh tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị do tổn thương não.

Nhận được tin chồng gặp nạn, chị Nga và các con vội vàng chạy tới bệnh viện. Thấy chồng nằm trên giường bệnh, chị đau đớn gục ngã trước hành lang bệnh viện.

Một tuần hôn mê sâu sau ngày định mệnh, anh Luân phải chiến đấu để giành lại sự sống giữa ranh giới cái chết. Thật may anh dần hồi tỉnh dù vẫn phải tiếp tục thở máy, điều trị đặc biệt.

Ngày anh Luân nhập viện ai cũng nghĩ anh khó lòng qua khỏi

Chia sẻ với phóng viên Gia đình Việt Nam, chị Nga ngậm ngùi: “Bác sĩ cho biết não của anh bị tổn thương dẫn đến ảnh hưởng thần kinh từ đó bị liệt nửa người. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn, kinh tế eo hẹp nên gia đình tôi đã đưa anh về nhà để điều trị và chăm sóc”.

Trong căn phòng chật hẹp nóng bức và ngột ngạt, anh Luân nằm trên giường không thể cử động, hai đứa con nhỏ ở bên chăm sóc bố cho mẹ đi làm. Ngồi trên giường lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bố, 2 chị em liên tục bóp tay chân để bố được dễ chịu.

Cuộc sống gia đình bao năm vốn đã khốn khó, từ ngày anh Luân gặp nạn càng trở nên túng quẫn đủ đường, tất cả các sinh hoạt thường ngày anh đều phải trông chờ vào vợ con.

Mất đi trụ cột chính, mọi gánh nặng tài chính, công việc gia đình đều đổ dồn lên vai chị Nga khiến chị không ít lần thấy nản chí nhưng nghĩ đến các con, nghĩ đến chồng chị lại cố vực dậy tinh thần tiếp tục làm việc.

Nhìn thấy vợ và các con lam lũ, vất vả, anh Luân đau xót lắm mà chẳng thể làm được gì khiến không ít lần nước mắt đã lăn dài trên gò má của người đàn ông vốn từng rất mạnh mẽ.

"Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho vợ và con. Giờ tôi muốn được ra đi thanh thản để vợ con đỡ khổ", nói được mấy câu ú ớ như đứa trẻ tập nói, anh Luân quay mặt đi nơi khác rồi bật khóc. Anh khóc vì quá bất lực, vì thấy bản thân giờ đã trở thành gánh nặng cho vợ và các con.

Ông bố trẻ trở về từ cõi chết, bất lực khi thấy bản thân trở thành gánh nặng cho vợ và những đứa con thơ

Chia sẻ về trường hợp của anh Luân, ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch UBND phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về trường hợp anh Luân - công dân trú trên địa bàn phường, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện nhờ giúp đỡ, hỗ trợ. Sau đó các tổ chức đoàn thể của phường cũng đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình anh Luân. Trong lúc khó khăn như thế này, gia đình anh Luân rất cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người".

"Cuộc chiến" của anh Luân sẽ còn kéo dài nhưng chị Nga không thể làm gì khác ngoài việc để chồng ở nhà để ngày đêm tiện bề chăm sóc. Muốn đưa chồng ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị với hy vọng hồi phục nhưng với mẹ con chị điều đó thật quá khó khăn.

Để bớt đi gánh nặng đối với chị Nga trong việc điều trị cho chồng và chăm lo 2 đứa con thơ, gia đình rất cần sự chung tay, giúp đỡ của quý độc giả và các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Nga. Địa chỉ: Trú tại khối 7, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An. SĐT: 0375.831.532 Số TK: 9704229203245557486 (Nguyễn Thị Nga - Ngân hàng MB).

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam