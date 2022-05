Liên tục xuất hiện hố tử thần ở Nghệ An: Vì sao sở, ngành xử lý nửa vời?

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường và chỉ đạo nóng Trước thực trạng nghiêm trọng nói trên, ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp lên kiểm tra và có những chỉ đạo xử lý. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động bơm nước khai thác khoáng sản của Công ty Tân Hoàng Khang cho đến khi có thông báo mới. Giao UBND huyện Quỳ Hợp phối hợp với các ngành chức năng di dời 6 hộ dân có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến nơi an toàn; Sở NN&PTNT có phương án hỗ trợ nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Châu Hồng. Giao Sở Xây dựng thuê trung tâm độc lập kiểm định lại chất lượng các công trình của người dân để từ đó đánh giá mức độ kiên cố của các công trình từ đó đưa ra được mức độ thiệt hại. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác khai thác khoáng sản, đặc biệt là với những doanh nghiệp có khai thác nước ngầm. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định. Chậm nhất ngày 31/7/2022 phải có kết quả báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời các cơ quan, ban, ngành phải tạo điều kiện để đoàn địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân; chậm nhất đến ngày 31/7/2022 có kết luận đánh giá khách quan, chính xác nguyên nhân tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô tại đây…