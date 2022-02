Lịch thi đấu vòng 2 V.League: Derby Viettel vs Hà Nội FC, SLNA đụng 'đại gia' Bình Định

Kết thúc vòng 1 V.League 2022, Viettel đang là đội bóng tạm thời chiếm lĩnh ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Topenland Bình Định. Đây là trận đấu mà 'đại gia mới' của bóng đá Việt Nam Bình Định đã thiếu vắng nhiều ngôi sao vì dương tính Covid-19. Và đội bóng áo lính đã giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của Quả bóng Vàng 2021 Hoàng Đức, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng và ngoại binh Geovane Magno.

Ở vòng đấu thứ 2, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ tiếp tục phải chạm mặt một ứng viên vô địch khác, đó là Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô ở vòng 1 chưa ra sân do trận đấu giữa Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hoá diễn ra trên sân Hàng Đẫy đã bị hoãn lại do đội bóng xứ Thanh không đủ quân số do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi xem đội trưởng Văn Quyết và các đồng đội sẽ thể hiện như thế nào sau một thời gian rất dài bị 'đóng băng hoạt động'. Trận derby thủ đô sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối mai (1/3) trên sân Hàng Đẫy, đây là trận đấu mà Viettel sẽ có tư cách chủ nhà.

Bình Định với đội hình bị sứt mẻ đã bị Viettel trừng phạt bằng sự già rơ

Một trận đấu khác cũng rất đáng chú ý, đó là màn so tài giữa CLB SLNA và Bình Định. SLNA với sự đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn Tân Long, đã có lực lượng rất ưng ý để đặt mục tiêu đua vô địch ở mùa giải này. Và họ cũng đã có trận ra quân suôn sẻ với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Becamex Bình Dương khi phải làm khách tại Gò Đậu.

Tuy nhiên, lối chơi của thầy trò HLV Huy Hoàng ở trận đấu nà được đánh giá là chưa thực sự mượt mà, Bình Dương cũng sở hữu thông số tệ mỗi khi đối đầu SLNA trong vài năm qua. Rõ ràng, Bình Định sẽ là 'bài test' chất lượng hơn nhiều cho đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là khi đội bóng có biệt danh 'PSG Việt Nam' đón sự trở lại của các ngôi sao hồi phục sau Covid-19. Màn chạm trán giữa hai đội bóng có tiềm lực tài chính vững mạnh bậc nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm này sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều mai (1/3) trên sân Vinh, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

Chờ Văn Quyết và Hà Nội FC ra quân tại V.League 2022

Những trận đấu khác cũng rất đáng chú ý ở vòng 2 V.League 2022 là Thanh Hoá tiếp đón Bình Dương trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân tới sân Pleiku của HAGL và Hải Phòng chạm trán Nam Định trên sân Lạch Tray.

Các trận đấu của vòng 2 V.League 2022 được trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6, On Football, On Sports, On Sports News.

