Lexus NX hoàn toàn mới xuất hiện, khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ

Tiếp nối thành công sau khi ra mắt toàn cầu, Lexus NX thế hệ hoàn toàn mới đã có mặt tại Việt Nam. Đây là thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị hạng sang này.

Hướng tới thế hệ trẻ, NX 2022 xoá bỏ ranh giới giữa một mẫu xe sang, một mẫu xe nhiều công nghệ và một mẫu xe có khả năng vận hành thuyết phục trong phân khúc SUV đô thị, từ đó khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc

Lexus NX 2022 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam ngày 5/4 vừa qua

Ông Vinay Shahani, Phó chủ tịch tiếp thị của Lexus cho biết, NX là hiện thân hoàn hảo cho chương tiếp theo của Lexus, đồng thời kỳ vọng mẫu xe này đáp ứng được thị hiếu của nhóm khách hàng trẻ (Gen Y) khi họ bước vào chương tiếp theo của cuộc đời. Việt Nam đang là một trong những thị trường có số lượng người trẻ thành đạt ngày càng tăng nhanh.

Thiết kế sang trọng, khơi nguồn cảm hứng cho người trẻ

"Tinh giản" và "Độc đáo" là hai yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế mới được thể hiện ngay từ diện mạo phía ngoài. Phần đầu xe gây ấn tượng bởi cụm đèn chiếu sáng LED sắc bén kết hợp lưới tản nhiệt 3D hình con suốt tạo nét khoẻ khoắn và vững chãi. Cụm đèn hậu LED chạy ngang phía sau là sự kết hợp khéo léo giữa 3 dải LED với 2 dải hình chữ L đặc trưng của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Điểm nhấn mới trên NX còn đến từ dòng logo LEXUS chạy xuyên suốt bên dưới dải LED hậu.

Thiết kế độc đáo trên phiên bản NX 350 F SPORT

Đặc biệt, là mẫu SUV hạng sang hướng tới giới trẻ, NX 2022 lần đầu có gói thể thao trên phiên bản F SPORT. Các chi tiết như cánh gió phía dưới cản trước, đường gân khuếch tán gió phía dưới cản sau hay bộ mâm hợp kim 20 inch là những chi tiết không chỉ tạo ấn tượng ở cái nhìn đầu tiên mà còn giúp mẫu SUV này tăng cường hiệu suất vận hành.

Khoang lái Lexus NX hoàn toàn với triết lý thiết kế Tazuna lấy con người làm trung tâm

Ở bên trong, triết lý thiết kế Tazuna lấy con người làm trung tâm giúp kết nối người lái với chiếc xe. Trong đó, thiết kế ghế ngồi mới, vô-lăng mới và cần số điện tử là những điểm chạm đầu tiên tới cảm xúc của người lái. Sự kết hợp giữa hệ thống 3 màn hình cùng 64 màu sắc của hệ thống LED chiếu sáng nội thất sẽ tạo nên một không gian ánh sáng và tương tác hiện đại, đồng thời tôn lên những đường nét thiết kế và vật liệu cao cấp bên trong xe.

Công nghệ đẳng cấp trong phân khúc

Được phát triển dựa trên ý tưởng "Sự sống x Công nghệ", NX 2022 có một khoang cabin ngập tràn công nghệ. Phía trước người lái là một màn hình kỹ thuật số có độ phân giải cao cùng giao diện đồ hoạ ấn tượng và một màn hình hắt kính (HUD) hiển thị trực quan nhiều thông tin quan trọng. Ngay vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng sắc nét có kích thước 14 inch, hỗ trợ các kết nối Apple CarPlay và Android Auto thời thượng. Hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson mang không gian âm nhạc sống động như rạp hát trên một chiếc xe đô thị.

Không chỉ được nâng cấp hệ thống giải trí và tiện nghi bên trong, NX hoàn toàn mới còn được đặc biệt chú trọng vào sự an toàn với hệ thống an toàn Lexus cải tiến (Lexus Safety System+3 hay LSS+3) để hỗ trợ cho người lái và đảm bảo an toàn tối đa cho mọi vị trí ngồi trong xe. LSS+3 là tổ hợp của các hệ thống bao gồm hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS). Trong phân khúc, NX là mẫu xe duy nhất sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn tiên tiến như vậy.

Bên cạnh đó, Lexus còn ưu ái đưa lên NX nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn khác như hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe (PKSB), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) cùng Camera 360.

Kiến tạo xu hướng vận hành mới

Ngoài ra, NX 2022 còn sở hữu một công nghệ vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ hạng sang khác mang tên hybrid. Cỗ máy hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD E-Four, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, mạnh mẽ mà tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Phiên bản NX 350h hoàn toàn mới

Với động cơ hybrid, NX trở thành mẫu xe kiến tạo xu hướng "xanh" trong phân khúc khi các vấn đề về môi trường đang được đặc biệt chú trọng tại cả Việt Nam và trên toàn thế giới. Cũng nhờ loại động cơ xanh này, NX được vinh danh là mẫu xe Plug-in Hybrid của năm tại Anh hồi đầu năm 2022 theo bình chọn của tạp chí danh tiếng What Car.

Để mang đến trọn vẹn cảm xúc cho người trẻ đam mê cảm giác lái, đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố thoải mái, ổn định, thể thao, mạnh mẽ và an toàn, mẫu xe này được trang bị nền tảng GA-K cùng hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS trên phiên bản F SPORT. Trải nghiệm sau vô-lăng NX 2022 còn trở nên thú vị hơn với động cơ tăng áp 2.4L với công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm kết hợp hộp số 8 cấp Direct-shift.

Lexus NX thế hệ mới được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam với hai phiên bản. Phiên bản NX 350 F SPORT có giá 3.010.000.000 đồng dành cho những ai đam mê chinh phục một chiếc SUV hạng sang đậm chất thể thao. Trong khi đó, với người trẻ có khát khao tìm kiếm những trải nghiệm công nghệ mới, NX 350h với giá bán 3.300.000.000 đồng là sự lựa chọn đáng lưu tâm hơn cả.

