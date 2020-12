Lexus LX570 Super Sport mới gần 10 tỷ về Việt Nam: Ngoại hình sắc nét, trang bị nhiều công nghệ

Theo báo Kiến Thức, mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport S 2021 mới vốn được phát triển riêng cho thị trường Trung Đông nhưng giới nhà giàu ở Việt Nam cũng rất hứng thú với mẫu xe này. Và mới đây, mẫu SUV hạng sang đã được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân. Xe được nhập về chủ yếu với hai màu đen và trắng.

LX570 Super Sport 2021 mới về Việt Nam. Ảnh: Báo Kiến Thức

So với model hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam, tổng thể ngoại hình của Lexus LX570 Super Sport 2021 không khác biệt nhiều. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt ca-lăng có họa tiết và phần viền crom phía dưới được làm mới, mang nhiều nét tương đồng với mẫu Lexus GX460 2020.

Cản trước của LX570 Super Sport 2021 cũng được tái thiết kế. Trụ A có thêm logo LX570. Trong khi đó, khu vực đèn sương mù và bộ mâm 21 inch 10 chấu kép vẫn tương tự đời xe cũ.

LX570 Super Sport 2021 được trang bị ống xả đơn. Phần cản sau có thêm chi tiết trang trí giả ống xả kép, đi kèm nhiều đường mạ, ốp crom trên đèn hậu, cửa cốp hay khu vực gắn biển số. Thiết kế nội thất của Lexus LX570 Super Sport 2021 gần như không khác biệt so với model bán chính hãng tại Việt Nam.

Nội thất trên xe Lexus LX570 Super Sport 2021. Ảnh: Zing.vn

Không gian cabin vẫn mang tới cảm giác sang trọng và tiện nghi cho người sử dụng với nhiều chi tiết ốp gỗ Shimamoku. Bảng đồng hồ dạng kim số truyền thống, đi kèm màn hình thông tin 4,2 inch. Màn hình giải trí cỡ lớn được đặt nổi, điều khiển bằng bàn rê cảm ứng - chi tiết đặc trưng trên các mẫu xe Lexus.

Hệ thống ghế được bọc da Nappa, hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi/làm mát ghế, ghế lái nhớ 3 vị trí. Hàng ghế thứ hai cũng được điều chỉnh tiến/lùi bằng điện. Hàng ghế cuối có thể gập gọn sang hai bên bằng nút bấm.

Về khả năng vận hành, theo báo Kiến Thức, Lexus LX570 Super Sport 2021 vẫn được trang bị động cơ V8 5.7L sản sinh công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ của xe. Ảnh: Zing.vn

Ngoài ra, LX570 Super Sport S 2021 còn có nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn gồm phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm, cảm biến quanh xe, camea 360, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, camera 360, 12 túi khí an toàn...

Xe Lexus LX570 Super Sport S 2021 được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam đang được chào bán với mức giá 9,9 tỷ đồng.

Xe được nhập về với giá khoảng gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Zing.vn

Lexus là 1 trong những thương hiệu xe sang thuộc Toyota - Tập đoàn xe hơi lớn nhất Nhật Bản. Về chất lượng xe Lexus, những mẫu xe thuộc thương hiệu này luôn được đánh giá cao về chất lượng và hấp dẫn người dùng bởi ngoại thất ấn tượng, nội thất sang trọng, khả năng vận hành ổn định, êm ái.

Mặc dù vậy, vẫn có những mẫu xe của Lexus gặp lỗi kỹ thuật buộc hãng phải phát lệnh triệu hồi. Vào tháng 5/2020, Lexus Việt Nam cũng đã thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên 749 xe bao gồm: Lexus GS200t, GS350, GX460, LX570, LS460, LS500/500h, NX200t, RX350, RX 350L, RX450h.

Theo đó, các xe trong diện bị ảnh hưởng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe cũng có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân là do những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể phát sinh vết nứt do sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Tác giả: Đỗ Thu Thoan (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn