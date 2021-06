Lên xe văng tục, không khẩu trang, khi bị nhắc thì người đàn ông đấm tài xế dã man giữa tiếng khóc xé lòng của con nhỏ

Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera hành trình trong ô tô ghi lại vào tối ngày 23/6. Trên xe thời điểm đó, nam tài xế có chở một gia đình gồm cặp vợ chồng và 2 con nhỏ. Từ lúc mở cửa bước lên xe, người chồng đã có thái độ hằn học tức giận khi văng tục, chửi bới liên tục khiến không khí trong xe có phần căng thẳng.

Nam tài xế thấy vậy đã nhắc người chồng nên kiềm chế và dừng chửi bới. Chẳng cần quan tâm tới việc tài xế đang cầm lái chở cả gia đình mình trên đường, người đàn ông quát rồi vung tay tát anh này. Không thoả mãn, ông ta còn đạp, đấm liên tục vào người tài xế rồi dùng những ngôn từ vô cùng xấu xí khiến dân mạng xem qua clip cũng thấy "chói tai".

Khi bị nhắc dùng chửi bậy, vị khách nam bất chấp xe đang chạy trên đường mà quay sang đánh tài xế.

Bị đánh bất ngờ, tài xế sau đó đã chủ động dừng xe tránh những tình huống giao thông không may xảy ra. Còn người đàn ông kia, mồm thì vẫn tuôn ra cả tràng ngôn từ tục tĩu, tay với chân cứ giáng đòn liên tục về phía tài xế. Thậm chí, anh ta còn đòi tài xế xuống xe để cùng solo, "đọ găng" giữa 2 người đàn ông với nhau.

Đòi chứng tỏ là một đàn ông mà khi thấy con nhỏ khóc hoảng sợ, vợ hết lời khuyên can thì anh ta quay sang chửi: "Im *** mồm và cút đi". Đó là chưa kể thêm chuyện, người chồng này không đeo khẩu trang khi bước lên xe.

Không khuyên được chồng, vợ cùng con đã xuống xe và anh chồng thì vẫn đang giáng đòn lên người tài xế.

Trước sự hung hăng của khách, nam tài xế ngồi yên chịu trận. Hiện đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ "chóng mắt" trên các diễn đàn. Đa số đều tỏ ra bức xúc với hành vi của vị khách nam này.

Khách nam đánh tài xế khi bị nhắc kiềm chế, không chửi tục

