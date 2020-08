Lê Thúy bị hàng xóm dọa 'giết' chỉ vì nhắc nhở ý thức đi thang máy

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Lê Thúy bất ngờ đăng đàn bức xúc chuyện bị một người đàn ông đe dọa khi đi thang máy. Cụ thể, người này mặc dù đã được bảo vệ hướng dẫn nhưng vẫn cố tình dùng thang máy dành cho khách để vận chuyển đồ cồng kềnh thay vì sử dụng thang hàng như quy định.

Lê Thúy đăng đàn bức xúc

Chứng kiến việc “chướng tai, gai mắt”, người mẫu đã lên tiếng nhắc nhở: "Chuyển mấy cái này đi thang tải đi anh ơi". Nhưng đáp lại, Lê Thúy đã bị người đàn ông này tỏ rõ thái độ khó chịu và dùng lời lẽ khó nghe để chửi mắng cô trong suốt quá trình di chuyển chung. Thậm chí, cặp đôi này còn lăng mạ nhiều hơn khi nhận ra Lê Thúy.

Người đàn ông kia mắng bà xã Đỗ An "không đi được thì sang thang khác mà đi", thậm chí còn miệt thị cô là "con nọ, con kia". Không chỉ ngoa ngôn, anh ta còn tuyên bố sẵn sàng lấy mạng Lê Thúy nếu hôm nay cô là đàn ông.

Bỗng dưng bị mắng chửi thậm tệ và đe dọa tính mạng chỉ vì lời nhắc nhở, Lê Thúy bức xúc: "Hỏi thì người ta trả lời chứ có gì đâu đàn ông mà đi chửi phụ nữ cao nhòng chân không yếu tay không mềm như em vậy".

Bài đăng của Lê Thuý nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động và thái độ của người đàn ông lạ mặt khi đã sai nhưng vẫn dùng những từ ngữ mang tính dọa nạt, xúc phạm người khác.

Lê Thúy cho biết cô đang xin clip của chung cư để xem lại mặt người đàn ông đó

Trò chuyện cùng bạn bè, Top 3 Vietnam's Next Top Model 2011 cho biết người đàn ông này đã chửi cô suốt từ tầng 1 lên tới tầng 31 tòa nhà. Dù không phải người hiền lành nhẫn nhịn song chân dài làng mẫu chỉ cười cho qua, bởi với cô kiểu đàn ông này đáng bị khinh thường.

Đồng thời, cô cho biết dù không chấp nhất nhưng cũng muốn trích xuất camera an ninh của tòa nhà để xem lại cho đỡ tức và nhìn kỹ mặt anh đó lần sau còn tránh.

Được biết, Lê Thúy sinh năm 1991, từng gây ấn tượng khi giành vị trí thứ 3 của Vietnam's Next Top Model 2011. Với chiều cao nổi trội 1,84m cùng gương mặt đậm chất high fashion, Lê Thúy được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2013, Lê Thúy đã vinh dự trở thành Best Model của lễ trao giải Best People Awards do một tạp chí tổ chức. Tiếp đến năm 2016, ngay khi vừa đặt chân tới Italy, Lê Thúy đã casting thành công cho show của nhà thiết kế Lucio Vanotti tại Tuần lễ thời trang nam Milan mùa thu đông.

Về chuyện đời tư, Lê Thúy chính thức công khai hẹn hò với Đỗ Khải An từ những năm 2015, sau một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Sau khi kết hôn, nữ người mẫu thường khoe những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã Đỗ An khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

