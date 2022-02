Lễ hội du lịch thị xã Cửa Lò năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 9/4

Chuẩn bị cho mùa du lịch mới 2022, các phòng, ban, đơn vị, các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò đang gấp rút thực hiện, nhất là triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là xây dựng các điểm đến. Tập trung chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống điện trang trí theo hướng xã hội hóa. Tập trung chuẩn bị các sản phẩm du lịch, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Sau khi thảo luận, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 9/4, nhằm ngày 9/3 âm lịch, kéo dài trong một tuần đến lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải. Đồng chí Bí thư Thị ủy giao UBND thị xã và các phòng, ban liên quan xây dựng kịch bản cụ thể từng ngày trong tuần lễ hội với các nội dung chính là âm nhạc, ấm thực và văn hóa truyền thống. Riêng Lễ khai trương mùa du lịch mới trên tinh thần tiết kiệm, thích ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, tạo hiệu ứng truyền thông cao. Nội dung ngắn gọn, súc tích theo hướng lễ hội dân gian, truyền thống với các đặc trưng riêng biệt của thị xã du lịch biển.

Về công tác chỉnh trang, thị xã kiên quyết không gia hạn cho các ki ốt ở phía đông đường Bình Minh không thực hiện chỉnh trang đón mùa du lịch mới.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thị ủy nghe và cho ý kiến về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030; Công tác cải cách hành chính, việc lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, kết quả công tác của Đoàn chỉ đạo cơ sở năm 2021, cho ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại phường Nghi Thu, bàn về công tác cán bộ, đảng viên và một số nội dung quan trọng khác.

Tác giả: Hữu Lương – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn