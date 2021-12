Lễ công bố Quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 05 Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: - Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. - Bà Lục Thị Liên – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. - Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. - Bà Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.