Lật tẩy “mẹ mìn” ba đời chồng, nhiều lần mang thai ảo

Khoảng 17h ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) cùng bố đến Công viên Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh chơi. Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/8, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu. Đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Nguyễn Thị Thu về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015.