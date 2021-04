Lao động Nghệ An đón tin vui từ thị trường Hàn Quốc

Ngày 01/4, thông tin từ Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An: có 67 lao động Nghệ An vừa được doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động sau một thời gian dài nước này cấm lao động đến một số địa phương của tỉnh Nghệ An.

Các lao động người Nghệ An được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng lao động đều là nam giới, trong độ tuổi từ 20-37 tuổi và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Đây là những lao động đã đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An.

Để giảm bớt khó khăn, áp lực về kinh tế, thủ tục hành chính cho người lao động tham gia Chương trình EPS, đối với những lao động đã được lựa chọn trên thì việc ký quỹ, nộp các chi phí phái cử, làm lý lịch tư pháp và ký kết hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS sẽ được Trung tâm lao động ngoài nước thông báo sau khi phía Hàn Quốc thông báo kế hoạch nhập cảnh.

Thị trường Hàn Quốc tiếp tục đón nhận lao động Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, tỉnh này có số lao động làm việc nhiều nhất tại Hàn Quốc trên cả nước với khoảng khoảng 6.000 lao động. Thế nhưng đây cũng chính là địa phương có lượng lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhiều nhất. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của những người xuất khẩu lao động hợp pháp.

Được biết, có 3 địa phương đang bị phía Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động là Nam Đàn, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Đây là các địa phương có số lượng lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ tháng 1/2019-2/2020 chiếm từ 28-32% số lao động đã xuất cảnh và có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

Việc gỡ lệnh tạm dừng tiếp nhận lao động của nhiều địa phương thuộc tỉnh Nghệ An lần này là một tín hiệu lạc quan, là tin vui cho hoạt động xuất khẩu lao động đối với thị trường có thu nhập cao và "khó tính" này.

Tác giả: Văn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn