Lạnh người lời khai của người vợ đoạt mạng chồng tật nguyền lúc rạng sáng

Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An sáng 22/11 thông tin về vụ trọng án từng gây xôn xao dư luận địa phương, hé lộ nguồn cơn, hành trình gây án của kẻ thủ ác.

Hoàng Thị Ngân (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), kẻ nhẫn tâm đoạt mạng người chồng tật nguyền lúc rạng sáng đã nhận quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về tội "Giết người".

Trước đó như Gia đình Việt Nam đã thông tin, vụ án chấn động xảy ra vào khoảng 3h sáng 13/11, tại nhà anh Đinh Hữu Lâm (SN 1972, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh). Thời điểm trên, nhiều người làng choàng tỉnh bởi tiếng la hét thất thanh, khi chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng anh này đang nằm gục trên vũng máu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng không kịp, vết thương quá hiểm nên đã tử vong.

Công an huyện Nam Đàn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tức tốc vào cuộc điều tra, tung trinh sát truy lùng hung thủ. Nhiều tình tiết bất thường xuất hiện xung quanh vụ án. Hoàng Thị Ngân bị cảnh sát tạm giữ ngay sau đó.

Người vợ nhẫn tâm dùng chày đoạt mạng chồng lúc rạng sáng

Thông tin từ CQĐT, đối tượng Hoàng Thị Ngân đã cúi đầu thừa nhận là thủ phạm giết chồng. Theo đó, rạng sáng 13/11, thừa lúc người chồng tật nguyền đang ngủ say, Ngân vớ cây chày giã gạo nơi góc nhà, tiến đến nơi chồng nằm phang thẳng vào đầu anh này khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Nhiều người làng xã Nam Lĩnh khi được hỏi đều tỏ rõ sự tiếc thương khi cho biết nạn nhân Lâm rất tội nghiệp, bị câm điếc từ nhỏ. Họ cho hay anh này sống hồn hậu, là "người tốt hiếm thấy". Thường ngày ngoài việc đồng áng, anh này còn chịu khó làm thuê đủ nghề kiếm thêm thu nhập. Trong lúc bà Ngân có nhiều điều tiếng không hay trong các mối quan hệ nam nữ.

Chính quyền địa phương xác nhận thông tin trên và cho biết anh Lâm nhiều lần ghen tuông, đập phá đồ đạc vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Lần gần nhất cách đây vài tuần khi phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh này cũng chỉ đá chậu, ném nồi chứ không hề "động thủ" với vợ.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn