Lãnh đạo SLNA thông tin về việc sân Vinh xuống cấp

Ngày 23/3, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn số 87/VPF-TCTĐ đến CLB SLNA và Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và khẳng định nếu không sớm nâng cấp sân Vinh, đội bóng SLNA sẽ phải tìm một sân thi đấu khác cho mùa giải 2020.

Sân Vinh thuộc quyền sở hữa của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, SLNA chỉ được quyền quản lý là sử dụng

Sân vận động Vinh đã được xây dựng từ thế kỷ trước. Đầu những năm 2000, được đầu tư sửa chữa lớn. Bốn phía khán đài được mở rộng, hệ thống thoát nước, mặt cỏ, các phòng chức năng đều được đầu tư mạnh trong giai đoạn này để sân Vinh có được diện mạo gần giống hôm nay. Tuy nhiên, sau 20 năm liên tục sử dụng cùng với thời tiết khắc nhiệt ở miền trung, sân Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng ở rất nhiều hạng mục đặc biệt là mặt sân và dàn đèn.

Mặt cỏ sân Vinh vốn là cỏ tự nhiên, thuần nhất. Sau nhiều năm mặt cỏ trên sân đã trở thành cỏ lai tạp, nhiều chỗ có cỏ dại, mặt sân được lu lại trước mỗi trận đấu nên nền đất cứng. Cộng thêm sự khắc nghiệt của thời tiết, việc tưới nước thủ công do sự hư hỏng của hệ thống thoát nước khiến mặt sân dần trở nên chai, cứng, lầy lội khi mưa xuống gây khó khăn, tăng nguy cơ chấn thương trong thi đấu thể thao.

Với dàn đèn sân Vinh hiện có 4 cột đèn, mỗi cột có 25 bóng. Tuy nhiên, qua thời gian hơn 20 năm sử dụng nhiều bóng đèn đã bị hỏng hoặc không đảm bộ độ sáng. Ánh sáng sân Vinh hiện chỉ đạt 420 lux (số liệu của đoàn khảo sát VPF đầu mùa giải 2020), cách rất xa tiêu chuẩn 900 lux trong Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam.

Năm 2016, sân Vinh được UBND tỉnh Nghệ An cải tạo nhằm phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016. Tuy nhiên, việc cải tạo chỉ xử lý một số phần bề mặt như sửa sang các khán đài, lắp mới ghế ngồi khán đài B, thay mới, thêm các ghế hỏng ở khán đài A, sơn sửa lại một số công trình. Đã thay một số bóng đèn tuy nhiên việc sửa chưa này chưa đồng bộ nên vẫn không đảm bảo ánh sáng.

Theo ông Đậu Minh Tâm - Phó GĐĐH CLB SLNA: “Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh khi bàn giao CLB SLNA cho Ngân hàng Bắc Á năm 2009, sân Vinh vẫn thuộc quyền sở hữu của Sở Văn hóa - Thể thao, UBND tỉnh Nghệ An. CLB SLNA chỉ được quyền quản lý và sử dụng, khi có các sự kiện lớn về văn hóa, giải trí... SLNA phải giao lại sân cho tỉnh. Nhiều người ngoài nhìn nhận, họ nghĩ sân Vinh thuộc quyền quản lý của SLNA và nhà tài trợ thì sao không cố gắng tu sửa, nhưng thực chất, việc sở hữu sân Vinh là của UBND tỉnh, sân Vinh là sân của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình dùng sân, SLNA cùng Nhà tài trợ chính Ngân hàng TMCP Bắc Á đã bỏ ra một số kinh phí hàng năm để sửa chữa nhỏ, đảm bảo các trận đấu trên sân Vinh. Tuy nhiên, việc sửa chữa, nâng cấp những tài sản lớn như dàn đèn và mặt sân thì mất tới hàng tỷ đồng thậm chí hàng chục tỷ đồng. Những việc lớn thì UBND tỉnh phải có kế hoạch để sửa chữa”.

Nhiều năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF đã nhiều lần phải nhân nhượng cho các CLB chưa đạt tiêu chuẩn Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự tác động của AFC và mong muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến lên, họ dần đã có những hành động mạnh tay. Việc CLB SLNA không đủ tiêu chuẩn cấp phép của AFC ở mùa giải vừa qua hay CLB Hà Nội không được dự các cúp châu Á mùa này là một trong những dấu hiệu cho thấy sự quyết liệt từ VFF và VPF.

Sau thời gian hạn chế tập luyện mặt cỏ sân Vinh đã dần phục hồi trở lại

"Người hâm mộ luôn thắc mắc tại sao sân Hàng Đẩy, TP HCM, Cẩm Phả,... là sân đẹp của CLB Hà Nội, Sài Gòn, TP HCM, ... những sân đó cũng như sân Vinh không do các CLB quản lý mà chỉ được sử dụng, UBND các thành phố, tỉnh đã đầu tư toàn bộ kinh phí giao cho các CLB trên địa bàn sử dụng làm sân nhà của mình ngoài ra còn phục vụ các sự kiện văn hóa thể thao lớn tỉnh. Đây là bộ mặt của các tỉnh, thành phố. CLB SLNA mong muốn Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Nghệ An, sớm cho sửa chữa và nâng cấp sân Vinh đúng tiêu chuẩn AFC để phục vụ cho thể thao Nghệ An, nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ cũng như quảng bá hình ảnh Nghệ An thông qua hoạt động bóng đá" Ông Tâm nói thêm.

Được biết, UBND tỉnh đã có kế hoạch nâng cấp toàn diện sân Vinh và đang chờ Hội đồng nhân dân tỉnh họp để sớm phê duyệt kinh phí về việc này. Trước mắt SLNA tiếp tục bảo dưỡng mặt sân, hạn chế tập luyện và lắp thêm hệ thống đèn cải thiện ánh sáng phục vụ các trận đấu ở V.League 2020.

