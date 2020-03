VPF buộc SLNA cải tạo sân Vinh hoặc tìm nơi thi đấu mới

Ngày 23/3, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn số 87/VPF-TCTĐ về việc cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của sân vận động Vinh (Nghệ An) cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cùng Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An.

SLNA sẽ phải thi đấu trên sân khác nếu không kịp cải tạo sân Vinh như yêu cầu của VPF. Ảnh: Minh Chiến.

Nội dung công văn cho biết VPF đã cử người xuống sân Vinh khảo sát công tác chuẩn bị trước mùa V.League từ tháng 12/2019. Đơn vị này đã có văn bản đề nghị sân Vinh sớm triển khai cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của Điều 45 Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chuẩn bị, sân Vinh vẫn chưa được nâng cấp. Hậu quả là trận SLNA - Bình Dương tại vòng 2 V.League hôm 14/3 đã diễn ra trên mặt sân trơn, lầy, hệ thống ánh sáng yếu, làm ảnh hưởng tới chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cho cầu thủ.

Trước tình hình đó, công văn của VPF gửi SLNA có 2 yêu cầu. Trước tiên, VPF đề nghị Sở và CLB cải tạo ngay mặt nền và mặt cỏ sân Vinh, yêu cầu đóng cửa sân, tiến hành xới đất, bù cát, cắt cỏ, lu sân... đồng thời thường xuyên duy tu, bảo dưỡng mặt sân. Thứ hai, VPF yêu cầu nâng cấp hệ thống chiếu sáng lên tối thiểu 900 lux (đơn vị thể hiện lượng ánh sáng trên một vùng diện tích).

Công văn VPF gửi CLB SLNA và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An hôm 23/3.

Nếu SLNA không thực hiện cải tạo sân Vinh theo đúng tiêu chuẩn, VPF sẽ báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đồng thời yêu cầu SLNA chọn sân thi đấu khác làm sân nhà cho tới khi sân Vinh được nâng cấp, cải tạo đủ tiêu chuẩn.

Câu chuyện sân Vinh là vấn đề nhức nhối của CLB SLNA nói riêng và V.League nói chung. Nhiều năm liền, CLB SLNA không đạt tiêu chuẩn Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Châu À (AFC) vì các vấn đề liên quan tới sân Vinh. Ví dụ, hệ thống chiếu sáng sân Vinh nổi tiếng là “tối” nhất V.League với công suất 382 lux so với 900 lux tiêu chuẩn. Năm 2016, họ từng cam kết sẽ cải tạo dàn đèn nhưng đã 4 năm, việc nâng cấp này vẫn chưa diễn ra.

Nhiều hạng mục khác của sân Vinh như các khán đài, hệ thống ghế ngồi, các phòng chức năng, phòng vệ sinh, các cổng sân đều cũ, hỏng hoặc xuống cấp nghiêm trọng. Nâng cấp sân Vinh vì thế là yêu cầu cấp thiết cho mùa giải 2020, đồng thời nhằm bảo vệ hình ảnh một CLB giàu truyền thống, niềm tự hào của bóng đá Nghệ An.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: zing.vn