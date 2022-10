Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Bô ly khăm xay thảo luận về các hướng tuyến dự án đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn qua cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On

Trong tỉnh

Sáng 13/10, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bô ly khăm xay do đồng chí Bún Xếnh Pa Thăm Ma Vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về các nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn qua cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On.