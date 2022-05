Lạng Sơn ngập sát mái nhà, tiếp tục mưa to 4 ngày tới

Trước đó, ngày 11/5, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lớn tại huyện Chi Lăng.

Hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt lút cả tầng 1, trụ sở UBND xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan).

Theo báo cáo nhanh, rạng sáng ngày 10/5, trên địa bàn huyện Chi Lăng có mưa lớn nên đã xảy ra ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại lớn, các thôn, xã bị chia cắt trong khoảng thời gian dài, mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, ước tổng thiệt hại trên 150 tỷ đồng.

Cụ thể: 13 căn nhà sập hoàn toàn, 1.315 nhà bị ngập úng, sạt lở, 109 hộ dân phải di dời nơi ở; sạt lở đất đá trên 800 m3, đường giao thông có trên 30 điểm sạt lở, quốc lộ 279 sạt lở dài khoảng 2,5km, 8 cầu dân sinh bị cuốn trôi; gẫy đổ 41 cột điện trung thế, hạ thế, hỏng 2 trạm biến áp, ngập 5 trạm bơm; thiệt hại về hoa màu ước khoảng gần 1.900 ha, khoảng 30% diện tích bị thiệt hại hoàn toàn.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, huyện đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời tài sản giúp dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu (thứ 2, bên trái) đi kiểm tra thực tế tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ (Ảnh: Cổng thông tin Lạng Sơn).

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Thiệu nhấn mạnh, theo dự báo từ tối 11/5 - 15/5 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Để ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện Chi Lăng và các địa phương khác tổ chức kiểm tra nắm rõ tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua, chuẩn bị các phương án phòng chống đợt mưa lũ sắp tới, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân có biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo dự báo, từ tối 11/5 đến 15/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Trong ảnh, nước lũ dâng cao gây ngập tại Trường Tiểu học Nam Quan (huyện Lộc Bình).

Các sở, ngành liên quan huy động lực lượng nắm tình hình hạ tầng giao thông, xử lý các điểm giao thông bị hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt; thống kê các thiệt hại về hoa màu, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong đợt mưa lũ sắp tới, khẩn trương di chuyển dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao sạt lở đất.

Hình ảnh các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt tại khu Tiền Phong, thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng).

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sáng 10/5, mưa lớn bất thường xảy ra trên diện rộng đã khiến 1 người chết, nhiều nơi ngập úng, sạt lở, nhiều khu dân sinh bị cô lập trong biển nước.

Nhận được tin báo tại khu Tiền Phong và khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động 3 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành di chuyển tài sản và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nhà, di chuyển đến nơi an toàn.

Hình ảnh nước dâng mênh mông nhấn chìm ô tô trên đường phố ở thị trấn Bắc Sơn ngày 10/5 (Ảnh: Hồng Jame)

Sau 2 giờ, 45 người dân bị mắc kẹt trong nhà ngập sâu đã được giải cứu kịp thời và đưa đến vị trí an toàn; hỗ trợ di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do ngập lụt cho 4 hộ dân…

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí