Làm vỡ gương xe máy, anh Tây viết thư, bỏ tiền lẻ vào bao lì xì đền chủ xe

Mới đây, hình ảnh chiếc gương xe bị vỡ và một bao lì xì đỏ bên trong đầy tiền lẻ cùng câu chuyện chia sẻ bởi tài khoản Duy Kien thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Một buổi sáng năm ngoái mình chuẩn bị lấy xe đi làm thì thấy chiếc gương bên trái vỡ tùm lum, giắt trong đó là một bao lì xì. Bên ngoài vỏ viết chữ “Xin Lôi!!”. Bên trong là một “lá thư” và xấp tiền lẻ đủ các loại được đóng thành từng cọc 5 nghìn (kiểu 2-2-1, 2-1-1-1, như kiểu bà ngoại mình làm để đi chợ trả tiền cho nhanh).

Nội dung bức thư nguyên văn là: 'Xin chào,Xin lỗi vì tô đã lam vỡ gưong cúa bạn, mong rằng số tiên này sẽ đủ để mua một cái gương mới. Simon'

Thấy buồn cười nên thôi mình bỏ qua, dù sao người ta cũng có ý thức đền.

Mãi mấy tháng sau mình mới tình cờ gặp Simon khi bạn chuẩn bị… chuyển nhà. Bạn bảo sợ chủ xe không biết tiếng Anh nên dùng Google Translate dịch qua tiếng Việt rồi “vẽ” lại chữ vào tờ giấy nhắn (nên mới sai chính tả vậy nè). Okay ghi nhận thêm tinh thần cố gắng nữa".

Bài viết của Duy Kien nhận được hàng nghìn lượt tương tác, nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người đồng cảm chia sẻ kinh nghiệm xương máu từng bị vỡ gương nhưng không một lời nhắn nhủ, nhiều ý kiến khác hài hước cho rằng cách làm này có thể được học tập để... tìm người yêu.

Muối Xông Khói bình luận: "Dễ thương. Dù gì người ta cũng có xin lỗi và để lại chút tiền. Còn hơn có những người không xin lỗi được một câu còn quay ra trách".

Nguyễn Phương nhắn: "Có tâm đó, tôi bị người làm bể gương hai lần rồi mà chẳng thấy gì".

Phạm Mỹ Nương chia sẻ: "Câu chuyện này làm tôi nhớ lại cái gương xe của tôi bị làm vỡ ngay trước mắt tôi, nhưng thủ phạm đứng trơ mắt nhìn, phủi phủi tay chứ 1 câu xin lỗi cũng không có".

Đinh Tuấn Vũ tếu táo gợi ý: "Cái này vận dụng tán gái hay đó anh em, để ý em nào giả vờ làm bể rồi để lại số điện thoại".

Thanh Do hài hước: "May mà cùng hệ alphabet đó, hệ vẽ rồng vẽ rắn như Thái Lan, Campuchia hay sông nước núi non như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản không biết anh chàng này vẽ kiểu gì".

