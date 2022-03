Làm giả bệnh án cho phạm nhân, 3 cán bộ bệnh viện vướng vòng lao lý

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn kiến nghị của cử tri thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về việc TAND các cấp ra quyết định hoãn thi hành án cho 3 trường hợp, nghi vấn trái quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra. Từ đây, mánh khoé tinh vi của các bị can nguyên là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được làm rõ.

Các đối tượng trong vụ án.

Cuối năm 2015, Đặng Thị Mến (SN 1972, ở khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu) phạm tội chứa mại dâm. Với hành vi phạm tội trên, đối tượng đã bị TAND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xử phạt 5 năm tù giam theo Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2015/HSST ngày 24/12/2015; Quyết định thi hành án phạt tù số 05/2010/QĐ-CA ngày 3/2/2016 của TAND huyện Phù Ninh đối với Mến.

Do không muốn đi thi hành án, đối tượng này đã tìm mọi cách để được hoãn thi hành án. Qua tìm hiểu, Mến biết rằng muốn được như vậy thì phải mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị, cụ thể ở đây là suy tim độ III. Vì thế, Mến đã xoay xở tìm các mối quan hệ để làm bằng được bệnh án trên.

Khoảng tháng 11/2015, qua các mối quan hệ xã hội, Mến biết Đinh Quốc Phương, khi đó đang là cán bộ Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; Mến đã đặt vấn đề nhờ Phương làm cho chị ta bệnh án suy tim độ III.

Sau khi nhận lời, Phương đã nhờ Tống Xuân Hải, điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giúp chị ta. Đối tượng Hải sau đó đã làm hồ sơ thủ tục nhập viện cho Mến khi vào viện với chẩn đoán: Viêm phế quản co thắt. Đến khi ra viện, Hải tự đánh máy giấy ra viện, có thêm chữ suy tim vào mục chẩn đoán và giả chữ ký của bác sỹ điều trị là Lê Thị Anh Đào rồi đưa cho Phương đi trình ký.

Sau khi có giấy ra viện trên, Phương đã nhờ Hán Quang Chung (SN 1980), cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trích sao tóm tắt bệnh án của Mến, có chẩn đoán là suy tim độ III. Khi sao bệnh án, Chung đã thêm chữ suy tim độ III vào mục chẩn đoán của bản trích sao và không vào sổ theo dõi trích sao bệnh án. Sau đó, đối tượng tự điền số đem đi trình ký và đưa cho Phương để đưa cho Mến.

Với giấy tờ giả mạo trên, Mến đã làm đơn đến TAND huyện Phù Ninh để xin hoãn thi hành án. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án trên, ngày 4/2/2016, TAND huyện Phù Ninh ra Quyết định hoãn thi hành án phạt tù số 01/2016/QĐCA đối với Mến, lý do hoãn: Đang điều trị suy tim độ III, thời hạn hoãn 12 tháng.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ còn xác định: Sau khi nhờ được Phương làm được bệnh án suy tim cho mình, tháng 1/2016, Mến lại tiếp tục nhờ đối tượng này làm bệnh án suy tim cho Nguyễn Thành Nam (SN 1992, ở khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) để lo cho Nam được hoãn thi hành án.

Lần này, Phương cũng nhờ Hải đánh máy giấy ra viện có thêm chữ suy tim vào mục chẩn đoán và giả chữ ký của bác sỹ điều trị là Lê Ngọc Tuy và đưa cho Phương đi trình ký, Sau khi có giấy ra viện, Phương nhờ Chung, trích sao bệnh án của Nam; viết thêm chữ suy tim độ III vào mục chẩn đoán và không vào sổ theo dõi trích sao bệnh án mà tự điền số đem đi trình ký và đưa cho Phương chuyển lại hai giấy này cho Mến.

Sau khi có giấy tờ ra viện trên, Mến bảo Nam viết đơn gửi đến TAND huyện Phù Ninh để làm thủ tục xin hoãn cho Nam. Đến ngày 4/2/2016, TAND huyện Phù Ninh ra Quyết định hoãn thi hành án phạt tù số 02/2016/QĐCA đối với Nam, lý do hoãn: Đang điều trị suy tim độ III, thời hạn hoãn 12 tháng (kể từ ngày 4/2/2016 đến ngày 4/2/2017).

Cũng trong năm 2015, Hoàng Thị Kim Hoa (SN 1971, ở khu 4, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh) phạm tội đánh bạc; bị TAND huyện Phù Ninh tuyên phạt 8 tháng 10 ngày, theo Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2015/HSST. Đến thời hạn phải đi thi hành án Hoa mang thai. Sau khi tìm hiểu các thủ tục để được hoãn thi hành án, Hoa biết mình có đủ điều kiện để được hoãn thi hành án nên đã viết đơn và đi khám thai tại Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh.

Sau khi nộp đơn xin hoãn thi hành án, kèm tài liệu xác định việc đang có thai tại TAND huyện Phù Ninh, ngày 2/6/2015 TAND huyện Phù Ninh ra Quyết định hoãn thi hành án phạt tù số 05/2015/QĐ-CA đối với Hoa lý do là bị án đang mang thai thời hạn; hoãn 12 tháng kể từ ngày 28/5/2015 đến 28/5/2016. Sau khi được hoãn thi hành án, qua tìm hiểu Hoa biết muốn được miễn không phải đi chấp hành án phạt tù thì phải được hoãn thi hành án phạt tù lần nữa với lý do là đang điều trị bệnh hiểm nghèo thì mới được xét miễn thi hành án.

Vì thế, vào tháng 3/2016, đối tượng đã nhờ Mến. Qua nói chuyện, Mến giới thiệu có quen với bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; có thể làm hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo (suy tim độ III). Sau đó, Mến đã giới thiệu cho Hoa gặp Đinh Quốc Phương (SN 1981, là cán bộ Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ). Qua trao đổi, Phương đồng ý giúp Hoa làm hồ sơ bệnh án suy tim độ III.

Để làm được bệnh án suy tim độ III cho Hoa, Phương đã nhờ Tống Xuân Hải, y tá Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giúp mình làm hồ sơ bệnh án suy tim cho Hoa. Đến khi Hoa ra viện, Hải đã tự đánh máy giấy ra viện có thêm chữ suy tim vào mục chẩn đoán và giả chữ ký của bác sỹ điều trị là Lê Thị Bích Thủy và đưa cho Phương đi trình ký.

Sau khi có giấy ra viện, Phương nhờ Chung, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện trích sao bệnh án của Hoa và nhờ Chung thêm chữ suy tim độ III vào mục chẩn đoán. Chung đồng ý và thực hiện quy trình như trên… Với hồ sơ bệnh án trên, ngày 29/4/2016, TAND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 03/2016/QĐ-TA về miễn chấp hành án hình phạt tù đối với bị án Hoàng Thị Kim Hoa với lý do: Suy tim độ III đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Song căn cứ vào các hành vi vi phạm của đối tượng, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tống Xuân Hải, Hán Quang Chung và Đinh Quốc Phương về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân