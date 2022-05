Thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu khiến con người ngỡ ngàng. Đứng trước sự độc đáo đến kỳ lạ như vậy, bất kể ai cũng phải trầm trồ thích thú. Như mới đây tại một con kênh ở Đà Lạt xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ làm người xem chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Clip: 'Lạ mắt' con kênh 2 màu nước ở Đà Lạt (Nguồn: @l.t.nghia.1402)

Cụ thể, đoạn clip được một người dùng TikTok chia sẻ. Trong đó là hình ảnh một con kênh với dòng nước màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang chảy mạnh. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xuất hiện ở ngã ba của con kênh này, nơi giao nhau với 1 khúc kênh khác lại có màu đục như màu phù sa.

Đáng nói, hai dòng nước này không hề được hòa lẫn vào nhau mà vẫn chia đôi thành 2 màu tách biệt. Thành ra một khúc kênh có hẳn hai màu nước khác hoàn toàn nhau, một bên trong xanh một bên đục ngầu.

Hiện tượng chẳng ai nghĩ là có tại Việt Nam này lại xuất hiện ngay ở Đà Lạt (như lời người đăng tải clip) nên ai xem cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã có rất nhiều người tò mò để lại bình luận bàn tán. Phần lớn ai nấy cũng đều bày tỏ sự thích thú trước hiện tượng độc lạ này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không tin vào hình ảnh trên lại xuất hiện ngay tại Đà Lạt:

"Tưởng ở nước ngoài mới có, không ngờ ngay Đà Lạt cũng có luôn nè",

"Thiên nhiên đúng là kỳ diệu thật. Lần đầu tiên mình được thấy cảnh độc đáo như vậy",

"Hình như trước mình cũng từng thấy hiện tượng này ở đâu đó",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn