Kỷ luật sáu ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương trong nửa năm

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sáng nay (25/7), Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Kỷ luật sáu ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được dư luận, nhân dân, cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, nhất là vai trò của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

"Từ kết quả thực tế 6 tháng đầu năm, khẳng định rõ ràng công tác PCTN không “chững lại”, “chùng xuống” mà tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hiệu quả hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điểm lại những kết quả nổi bật. Cụ thể, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý và cán bộ có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UB kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 186 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; nhất là, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Cụ thể là đã kỷ luật 1 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

"Điều này khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, góp phần phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thống nhất quan điểm xử lý vụ Nhật Cường

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 21.943 tỷ đồng và 507 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 805 tập thể, 12 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 42 vụ, 46 đối tượng; hoàn thành kết luận thanh tra Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc.

Cùng với đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều vụ án, bị can; xử lý dứt điểm một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài; tập trung điều tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, có vụ vượt yêu cầu.

Từ sau phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay, đã xử lý dứt điểm 6 vụ án, bổ sung mới 1 vụ án; khởi tố mới 13 vụ án/16 bị can; phục hồi điều tra 3 vụ án/5 bị can; mở rộng điều tra, khởi tố thêm 55 bị can trong 11 vụ án; kết thúc điều tra 11 vụ án/63 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/44 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/27 bị cáo, xét xử phúc thẩm 6 vụ án/47 bị cáo.

Nhất là, đã tập trung điều tra, làm rõ các trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án.

Đó là vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Đồng thời, hoàn thành xét xử một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Vụ án xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân; vụ án xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone; vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Đà Nẵng.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương tiếp được quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố mới 143 vụ án/399 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận việc đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan chức năng đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp xác minh, truy tìm, ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng, thi hành án dân sự trong cả nước đã thu hồi được trên 37.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 11.700 tỷ đồng và nhiều tài sản, bất động sản có giá trị khác...

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vietnamnet.vn