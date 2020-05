Kỷ luật đảng 2 cán bộ CSGT Đồng Nai “bảo kê” xe quá tải

Ngày 8/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, nguyên Đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thi hành kỷ luật về mặt chính quyền với Trung tá Cảng bằng hình thức giáng chức và kỷ luật cảnh cáo Trung tá Tú.

Trung tá Phạm Hải Cảng



Vào tháng 11/2019, nhiều thông tin, clip đã được lan truyền với nội dung một số cán bộ CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên là Trung tá Cảng và Trung tá Tú can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm trên quốc lộ 20.

Sau khi vào cuộc xác minh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 trung tá công an nói trên, đưa về Phòng Cảnh sát cơ động chờ thi hành kỷ luật.

Vào tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 4 cán bộ cấp phòng của Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó có Thượng tá Đặng Thế Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau khi bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, Trung tá Trần Trọng Thủy đã khiếu nại và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đang kiểm tra, xem xét.

Tác giả: Văn Thắng

Nguồn tin: Báo Dân trí