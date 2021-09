Kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch xã để đưa tang đông người lúc giãn cách xã hội

Ngày 21-9, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội), cho biết Hội đồng kỷ luật huyện này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An (huyện Đan Phượng), và ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, liên quan đến vụ để người dân trong xã tập trung đưa tang khi TP Hà Nội giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh đám tang được camera ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Đảng uỷ huyện Đan Phượng đang tiếp tục xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể xã Thọ An trong vụ việc để người dân tập trung đông người đưa tang khi toàn TP Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, sẽ xem xét trong phạm vi kỷ luật bao gồm cả Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Trụ sở UBND xã Thọ An

Trước đó, sau sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19-8, bà Trần Thị Gấm, Cụm trưởng cụm dân cư số 4 (xã Thọ An), cùng các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí. Vào cuộc xác minh, UBND huyện Đan Phượng đã tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Trần Văn Hải, công chức xã Thọ An (người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19-8).

Đáng chú ý, ngày 9-9, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An Lê Hữu Hiệp đã ra quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Trần Thị Gấm vì "thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại cụm dân cư số 4 để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội". Cùng với đó, quyết định này cũng yêu cầu bà Gấm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xem xét, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang trên.

Đến ngày 13-9, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đã ký quyết định bãi bỏ quyết định của UBND xã Thọ An về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với bà Trần Thị Gấm. Bên cạnh đó, chiều cùng ngày, UBND huyện Đan Phượng phối hợp cùng chính quyền xã Thọ An đã tổ chức công bố quyết định và đại diện xã Thọ An cũng gửi lời xin lỗi đến bà Gấm.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động